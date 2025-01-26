高雄市集鐵皮屋藏賭場 阿公阿嬤攢孫紅包見警衝入傻眼
高市大社區翠屏段市集內一處鐵皮屋暗藏賭場，轄區警方獲報探訪，發現屋前停放不少機車，還有賭客徒步進入，昨傍晚持搜索票衝進屋，林姓女負責人和把風者以及阿公、阿嬤級共33名男女賭客玩得正High，見警方當場傻眼。
仁武警分局警方指出，日前接獲線報，指大社區翠屏段市集內的鐵皮屋疑暗藏象棋賭場，趁春節連假首日開張，大賺一把，警方探訪發現，鐵皮屋前一到下午就停滿機車，還有不少男女賭客徒步進入賭場。
警方昨傍晚5時許見時機成熟，持搜索票前往搜查，先控制把風的李姓女子（60歲），隨後衝進屋內，一群阿公阿嬤級的賭客正下注玩得起勁，見警方衝入當場傻眼。
警方在現場清點，共逮獲李女及林姓女負責人（54歲），另有17名男賭客及16名女賭客，其中賭客最年邁為76歲老嫗，最年輕者則為43歲婦人；賭客抱怨過年小賭一下，替孫子贏個紅包，沒想到被警方查獲。
警方在現場同步查扣賭資1萬8500元、抽頭金1200元，另有膠質象棋32顆、骰子14顆等物；警詢後將林、李等2女依賭博罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，另賭客33人則依社會秩序維護法第84條規定各裁罰9000元，合計罰鍰29萬7000元。
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