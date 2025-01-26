快訊

在超市買到失心瘋？專家教你列「不買清單」避免衝動消費

爸爸失聯11天遺體尋獲 林葉亭確認身分當場崩潰

0050降費用後跟006208該選誰？ 達人列10點比較：整體兩者差別不大！

律懲113年收案70件 全律會爭取人力提高運作效能

中央社／ 台北26日電

全國律師聯合會認為，律師懲戒案件民國113年收案70件，盼爭取協助處理懲戒事務的專任書記官及外部委員撰稿費，有助提升對外部委員的尊重及平衡勞務。

108年12月間，律師法修正草案三讀通過，修法重點包括杜絕貪污等重大犯罪者轉任律師；律師懲戒委員會可命已執業者停止執行職務，嚴格規範淘汰不適任律師。

律師懲戒規則規定，律師懲戒委員會與律師懲戒再審議委員會，及律師懲戒覆審委員會與律師懲戒覆審再審議委員會，分別設於台灣高等法院及最高法院；高院及最高法院分別指派人員辦理，成員包括法官、檢察官、全律會代表及學者或社會公正人士。

全律會113年副理事長黃幼蘭指出，自律師法修正後，律師懲戒事由增加，案件也隨之增加，112年收案50件，113年收案70件，希望能爭取協助處理懲戒事務的最高法院專任書記官及增加外部委員的撰稿費用。

黃幼蘭進一步說明，目前設於高院的2個委員會各有1名專任書記官，設於最高法院的2個委員會則共用1名書記官，書記官業務包括協助分案、整卷、通知相關當事人、開會紀錄、追蹤案件後續，若懲戒案件確定，再將案卷送法務部執行。

黃幼蘭表示，深切體會最高法院也面臨書記官流動率高的難處，若4個委員會之後都能配置1名專任書記官，可使懲戒程序更完善，緩解司法事務的辛勞。

至於外部委員撰稿費用的部分，黃幼蘭解釋，目前制度偏向義務性質，司法院依據行政院主計總處中央政府各機關學校稿費支給要點，認定外部委員為機關邀請諮詢，因此採用諮詢出席費之認定，每次會議最高新台幣2500元。

黃幼蘭進一步指出，除了出席費之外，律師懲戒委員會、律師懲戒再審議委員會的各次會議，編列有審查費，但各委員就每一案是實質審議，而包括學者在內的委員均是兼辦委員會事務，且須於開會前就其負責審查案件來研讀懲戒案卷、調取對應法院案卷，才能從無到有撰擬意見書，並非僅審查已經生成的決議書。

因此，黃幼蘭說，委員並非著重費用給付，但若能將上開審查費改以撰稿費認定，以及就律師懲戒覆審委員會、律師懲戒覆審再審議委員會，也在出席費外予以編列撰稿費，有助提升對委員的尊重及平衡勞務。

律師 書記官 最高法院

延伸閱讀

酒駕等65件交通違規還欠健保費 男為了重考駕照繳清25萬

鄧文聰籌不出3億北院降至600萬交保…檢抗告 高院法官姜麗君審理

不服高虹安案停審抗告 高檢署要求最高法院審查…高院駁回確定

中職／樂天桃猿隊長林立曖昧私訊遭恐嚇 桃檢說話了

相關新聞

影／家境富裕男交不到女友 為抖內成人直播主行騙被逮

桃園一名家境富裕23歲男子交不到女友，沈迷成人直播平台後，為了抖內成人美女直播主行騙，從網路購物、防疫商品到演唱會門票都...

出勤車禍重傷 替代役男獲國賠403萬

洪姓工程師2022年在台中市消防局服替代役，因一次出勤同事開消防車自撞電線桿，全身多處骨折，寸步難行。他與父母向消防局求...

低價捷運宅也有！士林分署年後辦聯合拍賣會 水晶擺飾、股票都在賣

法務部行政執行署士林分署將在2月4日舉辦春節後首場「123聯合拍賣會」，拍賣物品包括古箏、水晶擺飾、有限公司實體股票、士...

二男「唱雙簧」惡劣詐騙殯葬物品2賣家 一人落網判兩個刑期

繆姓建築工人夥同彭姓友人對持有塔位等殯葬物品的李姓婦人、蔡姓男子，佯稱搭配骨灰甕一同販售，且已有買家，李婦與蔡男分別交付...

兒揭手機藏「親嘴照」讓官司逆轉勝 元配控警尪外遇獲賠15萬

台南市警局施姓警官前年要求與妻子離婚後離家，妻子指控丈夫疑與陳姓女子外遇同居，雙手緊牽步行至餐廳吃飯，還將手放在丈夫大腿...

欠債警將詐騙被害婦當提款機索150萬 一審判決出爐

時任桃市八德警分局大安派出所林姓警員2023年間受理投資虛擬幣遭詐案，向被害婦索150萬元幫取回「錢包」，婦人交款前向1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。