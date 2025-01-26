影／家境富裕男交不到女友 為抖內成人直播主行騙被逮

桃園一名家境富裕23歲男子交不到女友，沈迷成人直播平台後，為了抖內成人美女直播主行騙，從網路購物、防疫商品到演唱會門票都行騙，豐原警方逮捕他，台中地檢署上月依詐欺罪提起公訴。

豐原分局去年底接獲多名民眾報案，指稱在網路購物平台上購買商品，款項匯出卻沒收到商品，成立專案小組報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方調閱165平台資料分析後，發現各項證據皆指向住在桃園市龍潭區的23王姓男子，據警方調查，王男平日雖無正當職業，其實家境富裕、衣食無缺，但因長期單身交不到女友，開始沉迷於成人平台觀看成人直播，並抖內美女直播主，花費不少金錢。

他無收入來源，家裡也不同意再給他錢抖內，他開始從事詐騙應付自身需求，為達成詐騙目的絞盡腦汁，他因應時事假裝販賣各種商品，從防疫物資到演唱會門票，各種商品應有盡有。

警方蒐證完備後，去年11月持搜索票及拘票到王嫌住處執行搜索，當場查扣行動電話，詢畢依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，上月提請公訴。