出勤車禍重傷 替代役男獲國賠403萬

洪姓工程師2022年在台中市消防局服替代役，因一次出勤同事開消防車自撞電線桿，全身多處骨折，寸步難行。他與父母向消防局求償未果，改打國賠官司，總共求償1322萬元，經台中地院審理，最後獲賠403萬元，但父母求償部分被駁。全案可上訴。

洪男控訴，2022年1月17日在溪南分隊服役時，蔡姓隊員駕駛消防車載他外出執勤，上午11時許行經霧峰區五福西路，因蔡不慎擦撞電線桿，導致坐在右前座的他遭受撞擊，骨盆、胸椎多處骨折及脫臼，造成步行障礙。

洪男主張車禍導致勞動力減損17%，求償醫藥費、工作損失和精神傷害1022萬元，其父母也主張兒子重傷需永久照顧各求償150萬元精神撫慰金，但台中市消防局認為洪求償金額過高，其父母求償也不符民法規定。

台中地院調查發現，造成洪男傷勢的車禍是公務員執勤過失釀成，認為洪求償有理由，審酌其勞動力減損17%，依年紀計算損失金額達161萬3692元，加上看護費140萬元、工作損失43萬元、精神撫慰金30萬元與醫材、交通等費用，最後判台中消防局須賠償403萬147元。洪的父母求償部分無理由，判處駁回。