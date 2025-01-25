低價捷運宅也有！士林分署年後辦聯合拍賣會 水晶擺飾、股票都在賣

法務部行政執行署士林分署將在2月4日舉辦春節後首場「123聯合拍賣會」，拍賣物品包括古箏、水晶擺飾、有限公司實體股票、士林、南港、三芝、八里等地土地，動產採現場喊價競標、不動產則是通訊投標與現場投標兩種方式，更樓房拆分為單獨標的，呼籲民眾不可錯過。

士林分署2月4日下午3時，將在一樓拍賣室熱鬧登場「123聯合拍賣會」，動產標的，包括古典撥弦樂器古箏3台（16弦及26弦）、象徵招財進寶的水晶擺飾1盆、普通重型機車2台（2014年及2011年車款）、機車電腦監控器1個、電腦設備（主機、鍵盤、螢幕各1件）。

還有投資價值極高的詠嘉科技股份有限公司實體股票444萬餘股、吉時國際娛樂傳媒股份有限公司實體股票80萬股，以及一輛2001年出廠、排氣量2835cc的超實用中華小貨車。

另外還有不動產標的，包含士林、南港、三芝、八里等地土地，以及位於新北市汐止區大同路3段621號6樓之7的大型集合住宅，建物坪數約23.77坪，格局為1客廳、1儲藏室、2房間、1衛浴室及1陽台，底價444萬元，但因第三人租賃關係實際占有，拍定後將不點交。

此外，最受矚目的是「紅富海」集團黃姓負責人名下的「安泰登峰」商辦大樓，該大樓位於紅樹林捷運站對面，由潤泰建設興建，地理位置優越，共有8間連通樓房（淡水區27至27-3號及27-5至27-8號6樓），各配置1至2個停車位，各間坪數約83至140坪不等，底價介於1610萬元至2480萬元之間，每坪底價約17萬至19萬元，明顯低於實價登錄行情。本次拍賣採分標方式，將樓房拆分為單獨標的，降低購買門檻。