二男「唱雙簧」惡劣詐騙殯葬物品2賣家 一人落網判兩個刑期

繆姓建築工人夥同彭姓友人對持有塔位等殯葬物品的李姓婦人、蔡姓男子，佯稱搭配骨灰甕一同販售，且已有買家，李婦與蔡男分別交付20萬元、30萬元訂製骨灰甕，遭騙財不還。彰化地方法院審結，繆男犯詐欺案，判處有期徒刑7月、8月。可上訴。

判決書指出，繆姓工人與彭姓友人知悉李姓婦人持有10個塔位、12個骨灰甕等物品，繆姓工人2021年11月佯稱可協助李婦轉賣塔位，2022年9月又聯絡蔡姓男子是否出售2個塔位、3個牌位、20個生基位等物品。

彭男接著出面，對李婦稱可協助出售殯葬物品，但須搭配12個「雲嵐霧仙居」骨灰甕一同販售始能以較高價金出售，又用同樣說詞對蔡男稱，但須搭配20個「白琉晶吞道藏」專用罐一同販售始能出賣殯葬物品。李婦在彰化縣社頭鄉某超商與彭男簽約，如無故取消視同違約須支付200萬元，蔡男在台北市公館某連鎖咖啡店與彭男簽相同內容合約。

繆姓工人再出面稱骨灰甕已被賣出，建議李婦、蔡男趕快向工廠訂製，以免交貨期將屆被求償違約金200萬元，彭男為取信李婦、蔡男，假裝提供現金200萬元充當骨灰甕訂金，於是李婦、蔡男各交付20萬元、30萬元，李婦被家人察覺合約有異而報警，警方調查後發現蔡男也受騙，揭穿繆、彭二人「唱雙簧」詐欺。