兒揭手機藏「親嘴照」讓官司逆轉勝 元配控警尪外遇獲賠15萬

台南市警局施姓警官前年要求與妻子離婚後離家，妻子指控丈夫疑與陳姓女子外遇同居，雙手緊牽步行至餐廳吃飯，還將手放在丈夫大腿上親密合照而提告，一審敗訴，上訴二審，施子女作證曾與陳女及其兒子一起去吃冰，且在爸爸手機內看過2人親嘴照片，改判施及陳女連帶賠償15萬元。

據調查，施與妻子2009年結婚並育有2名未成年子女，並於去年5月8日調解離婚。而施於前年間因元配舉報，因不正當男女關係被記一大過並調整服務地區。

施表示，前妻僅以他與陳女間LINE對話中截取片段來穿鑿附會，除斷章取義外，更加油添醋將訊息中的對話假設性套入陳女，誤導真實。前年年3月初他受到督察組調查，稱他遭檢舉有不正當男女關係，高層壓力也逼迫他要配合調查，才會在第二次訪談紀錄內順著好結案的方式來回答。

他也否認，2名未成年子女證詞。同時強調希望能修補與2名未成年子女關係。

陳女指出，她對施婚姻及家庭狀況所知甚少，對於他是否已婚、婚姻狀況如何並不知悉，是至原審收到起訴狀繕本才知道他已婚。她也說，施手部僅靠放於她所坐椅子椅背，因照片拍攝角度問題，才產生施將手肘放在她肩膀，兩人確實無任何舉動親暱而有逾越一般男女正常交往情形。

然而，施的兒子也出庭作證，有一次爸爸說要帶他們去吃冰，就帶他們到一家百貨公司，就從車上換到他們的車上，就看到這個女生，跟他之前在爸爸手機上看到的女生是一樣的人。

他說，爸爸點開手機相簿時，他有看到2人的親密照片，是親嘴的照片。他也說，吃冰那一次，除爸爸、陳女、他和妹妹，還有陳女的兒子。

台南高分院合議庭指出，陳女固否認知悉施婚姻狀況，並辯稱其遲至原審收到起訴狀繕本時才知道施已婚。惟依證人證詞，施、陳女早於2022年8月間即帶同各自的小孩在百貨公司一起吃冰。

合議庭審酌，施及陳女當時均各自現有或曾有婚姻，且當時均育有子女，2人若要進一步私下接觸或往來，必定先各自確定對方的婚姻及家庭狀況，而施更帶著兩個小孩與陳女接觸，陳女沒有不詢問施婚姻狀況的道理。