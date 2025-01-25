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欠債警將詐騙被害婦當提款機索150萬 一審判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

時任桃市八德警分局大安派出所林姓警員2023年間受理投資虛擬幣遭詐案，向被害婦索150萬元幫取回「錢包」，婦人交款前向165再次查證才知又受騙，桃園地院審結，將林男依公務員利用職務機會詐取財物未遂罪，判3年7月，褫奪公權3年，可上訴。

審理時，被告坦承犯行，並有卷內事證可稽，犯行堪以認定。由於被告於本案的犯行為「未遂」，無犯罪所得可繳回，因此無法適用貪汙治罪條例第8條第2項前段減刑規定。

合議庭認為，被告於本案所圖得財物原本是150萬元，因被害人無法籌得才降為60萬元，雖然被告最後並未拿到錢，但被告在明知被害人才剛遭詐騙超過752萬元的困境下，竟又再向被害人詐取鉅額款項，過程中更不斷催促被害人籌款，遭查獲後又隨即聯絡被害人，指導對方如何應答，企圖影響調查，這些行為已嚴重損害民眾對警察的信任，嚴重戕害吏治及社會秩序，因此在本案中並沒有適用貪汙治罪條例第12條第1項及刑法第59條規定得減刑的空間。

合議庭審酌，根據本案情節，並考量被告之前於2022年間已因另起詐欺案件獲緩起訴處分，可見他並未記取教訓；念在被告本件坦承犯行，已與被害人達成和解，取得被害人原諒，犯後態度尚可，被害人請求從輕量刑等情狀，量處適當之刑。

起訴指出，警專36期畢業的28歲林韋呈原在桃園分局服務，因嗜賭遭督察查獲，2022年調往八德警分局大安派出所服務，2023年10月16日晚受理洪婦投資虛擬貨幣遭詐騙752萬元案件，卻將被害人當提款機索150萬元，案發後已離職。

受理報案卻向被害婦詐取百萬元，一審獲判3年7月的八德警分局前大安所林姓警員（右），2019年間警專實習時，和父親同在一個單位成為警察父子檔，當時傳為佳話。圖／翻攝自警局官網
受理報案卻向被害婦詐取百萬元，一審獲判3年7月的八德警分局前大安所林姓警員（右），2019年間警專實習時，和父親同在一個單位成為警察父子檔，當時傳為佳話。圖／翻攝自警局官網

桃園地院 被害人 詐騙 警察

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