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22歲男頂下海鮮餐廳經營德州撲克 北市警持票逮22人…也包括廚師

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山警方接獲情資，轄內某德州撲克協會假藉比賽名義供民眾賭博，22日持搜索票查緝，逮獲現場負責人、荷官、賭客等22人，由於場館是以海鮮餐廳作為掩護，甚至每名賭客還享有海鮮美食、飲料喝到飽，警方也帶回包括負責料理的廚師，警詢後通通依刑法賭博罪送辦。

中山警方22日晚上，動員大批員警持搜索票至某德州撲克協會，逮捕現場負責人22歲的黃姓男子、荷官4人（3女1男）、工作人員2人、賭客15人，共22人，查扣犯罪所得48萬多元、籌碼、賭具、點鈔機、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物。

警方指出，該德州撲克協會以經營海鮮餐廳為掩護，在網上刊登舉辦「限時錦標賽」廣告，並以舊帶新折扣、贈送餐點、美女荷官等噱頭藉以招攬不特定賭客聚賭，全案依涉嫌公然賭博罪移送賭客15人，並將經營職業賭場負責人黃男及員工等7人依涉嫌刑法營利賭博罪移送法辦。

據了解，該處過去確實是對外經營的海鮮餐廳，因故頂讓給黃男，黃男才改成德州撲克賭場，但也保留海鮮料理，打著享有「迷人海鮮餐廳」、「飲料喝到飽」等吸引賭客上門，也因此警方逮捕的工作人員也包括廚師。值得一提的是，當時疑因人少、場子冷，黃男也自己跳進去賭桌玩德州撲克。

中山警方查扣犯罪所得48萬多元、籌碼、賭具、點鈔機、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物。記者翁至成／翻攝
中山警方查扣犯罪所得48萬多元、籌碼、賭具、點鈔機、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物。記者翁至成／翻攝
中山警方查扣犯罪所得48萬多元、籌碼、賭具、點鈔機、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物。記者翁至成／翻攝
中山警方查扣犯罪所得48萬多元、籌碼、賭具、點鈔機、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物。記者翁至成／翻攝
台北市中山警方接獲情資，轄內某德州撲克協會假藉比賽名義供民眾賭博，22日持搜索票查緝，逮獲現場負責人、荷官、賭客等22人。記者翁至成／翻攝
台北市中山警方接獲情資，轄內某德州撲克協會假藉比賽名義供民眾賭博，22日持搜索票查緝，逮獲現場負責人、荷官、賭客等22人。記者翁至成／翻攝

德州撲克 賭博 賭場

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