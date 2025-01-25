讓婚姻法律知識成助益 法務部電子手冊上線

法務部推出「婚姻法律問題權益保障手冊」協助民眾了解夫妻財產制、離婚後的法律問題等，希望拉近當事人法律知識與資源的平等，以利婚姻維持或平和結束，電子書已同步上線。

法務部官員表示，衛生福利部的政策建議研究報告指出，若有法律專業人士撰寫相關知識與資源的彙編手冊，將有助於雙方進入離婚討論或程序時，就財產分配以及子女照顧負擔等實際影響個人經濟狀態的因素思考周全，避免有任一方離婚後陷入貧窮或困頓的狀態。

官員說，法務部以「讓婚姻法律知識成為助益而非負擔」為目標，請3名擁有豐富家事案件經驗的律師以法律白話文撰寫手冊，經由中央警察大學教授鄧學仁審稿，再由法務部法律事務司人員協助校稿完成。

官員表示，手冊企劃概念是以婚姻各階段場景為設計發想，包含在締結婚姻關係前可以事先約定的內容、夫妻財產制度差異、各種離婚程序的異同、贍養費與扶養費等經濟負擔約定、未成年子女相關權利義務與約定等。

官員說，手冊介紹各階段場景中可能遇到的法律規範與司法實務、對於家庭與子女的關懷機制、相關補助與資源資訊管道，讓即將進入婚姻、已經進入婚姻，或是要結束婚姻的民眾皆能了解會面臨的法律問題，拉近當事人雙方在法律知識與資源上的平等，以利婚姻關係的維持與平和結束。

手冊結語部分則重申，手冊目的在於提供婚姻相關法律知識與資源整理，並非用於取代法律、社工或其他助人工作者的專業，並建議依照4個步驟作為使用指南，首先「確認現況」，依手冊各章節場景設定，確認自身目前面臨的階段，並詳細了解該章節手冊的內容。

第二步驟則為「盤點問題」，盤點希望能夠解決的問題，或是擔心會遇到的困境。第三步是「設定目標」，設定在婚姻締結前或是婚姻結束後希望達成的目標，並確認在手冊中是否已有相關解決方法與建議。

最後一步是「尋求專業協助」，手冊內容希望能夠有效降低閱聽人與法律專業工作者溝通的成本與資訊落差，透過4個步驟將能夠更順利釐清具體個案，協助最終順利解決問題。

另一方面，法務部官員指出，近年來訴訟案件增加，積極爭取權利固然值得肯定，但訴訟過程可能耗費時間、勞力及金錢，雙方對於結果未必能夠滿意。因此如有買賣糾紛、金錢借貸等民事事件，或車禍過失傷害、誹謗等告訴乃論的刑事事件，可善用各鄉、鎮、市、區調解委員會的資源。

官員表示，鄉鎮市調解不僅免費、便利、隱密，過程中雙方能充分對話，互相協商出最大共識，且相對於民眾自行和解，具有法律效力保障，可一勞永逸解決紛爭。

法務部統計，近7年來鄉鎮市調解結案總件數平均每年約有14萬餘件，調解成立比率逐年成長，至112年已達到82.45%，顯示民眾利用鄉鎮市調解制度解決糾紛之意願及成效已大幅提升。