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矯正署暖心推薦伴手禮 山林放牧Q彈薑母鴨

中央社／ 台北25日電

新春年節將至，不少民眾還在為伴手禮煩惱。矯正署為此蒐羅各監所產品，推薦餡料含有肉鬆、鹹蛋黃及豆泥層次的3Q餅禮盒，以及不打抗生素、山林放牧Q彈肉質的薑母鴨等產品。

法務部矯正署官員指出，自營產品的好口碑不是一天就能打造，矯正機關推出「一監所一特色」概念後，全台監所均發展在地特色，研發獨特商品，以金字招牌為商標，經過長期經營，成為節慶熱門伴手禮及團購商品。

矯正署整理近年新推出的監獄美食，推薦作為春節伴手禮，首先是冬季暖心好選擇，由明德外役監獄推出的火鍋「薑母鴨調理包」，既美味又健康，無論是與家人共度的溫馨晚餐，還是朋友聚會的美味分享，都是最佳選擇。

官員指出，這款調理包內含的紅面蕃鴨，是在廣闊的牧場中自由奔跑，吸收新鮮空氣與陽光，肉質鮮嫩且滋味獨特，每一包薑母鴨調理包都精心選用優質原料，搭配香濃薑母，散發出誘人香氣，為火鍋增添無限風味。

矯正署人員細數薑母鴨調理包3大優勢，第一是健康美味、天然食材、自然健康，保證每一口都吃得安心；第二是簡單方便，只要簡單加熱，即可享受美味火鍋湯底，節省烹飪時間；第三優勢則是家庭共享，與親友一同圍爐暖意融融，促進感情交流，讓寒冬變得溫暖。

此外，春節拜年的伴手禮，矯正署推薦嘉義監獄出品的3Q餅（Thank You Cake）意謂「感謝您」，傳遞感恩幸福滋味，每一個酥脆特製餅皮下包著軟Q彈牙的麻糬，在內層餡料中含有新鮮美味的豬肉鬆、鹹蛋黃及紅豆泥。

矯正署人員說，當品嚐3Q餅的瞬間，即享受到餅皮烘烤後的香、酥、脆口感，融合著鹹、香、甜多層次不同的滋味，在各種內餡交疊後，讓人驚艷。

矯正署指出，各監所用心製作產品，注重品質並落實3大要求，首先必須符合食品安全規範，第二要求為製作場地及人員整潔衛生，每年配合衛生主管機關進行檢驗，第三則是食品類商品均投保新台幣1000萬元產品責任險。

矯正署說，為培養收容人一技之長，矯正機關聘請專業食品等師資入監教授技術，商品結合在地特色、物料實在，販賣收入除補貼收容人生活，一部分也會提撥被害人補償。

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