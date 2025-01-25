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屏東議員從事兩岸地下匯兌 辯「石斑魚貨款」上訴二審遭打臉

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

無黨籍屏東縣議員郭再添從事兩岸地下匯兌，去年經屏東地院依違反銀行法，判刑4年，他不服判判決，上訴二審，辯稱是買賣茶葉和石斑魚的貨款，高等法院高雄分院認為他無法提出相關交易證明，駁回他的上訴。全案仍可上訴。

判決指出，郭再添在2017年5月至2018年9月，以他申辦的華南銀行和第一銀行帳戶，作為收受台灣地區資金與大陸地區間地下匯兌帳戶，共有22次幫8名男女匯款的紀錄，匯兌金額達1358萬餘元。

據檢調調查，郭再添的操作模式，是將匯款人新台幣匯入他的2個帳戶，在大陸地區支付等值的人民幣，用這種方式為客戶辦理異地間款項收、付之匯兌，清理客戶與第三人間債權債務關係或完成資金轉移，從事兩岸地下匯兌。

去年5月，屏東地院以郭再添明知，非銀行不得辦理國內外匯兌業務，從事兩岸地下匯兌，依違反銀法判刑4年。他不服判決，上訴二審，稱匯兌金額是買賣普洱茶和石斑魚的貨款。

高雄高分院合議庭認為，若這些款項是買賣普洱茶跟石斑魚的貨款，理應可提出買賣合約、訂單明細、出貨單據、交易傳票及發票、帳冊等相關資料，但郭未能提出任何證明，駁回他的上訴。

屏縣無黨籍議員郭再添。圖／本報資料照片
屏縣無黨籍議員郭再添。圖／本報資料照片

地下匯兌 屏東縣

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