台中前縣長隨扈闖澄清醫院大鬧 打傷9名醫護…下場出爐

台中向姓男子從警時曾任當時台中縣長黃仲生隨扈，後涉案遭免職，去年不滿被澄清醫院資遣竟闖入大鬧朝總務主任揮拳、作勢毆護理長，還在急診室大喊「我要加倍奉還！」釀9名醫護人員受傷；法院以向情緒狀況予以減刑，依傷害等罪判他8月，可上訴。

向男過去擔任台中市警局保安大隊警員，並曾任前縣長黃仲生隨扈，後來因捲入洩密案件被判刑1年2月入獄，也被警局免職。

檢警調查，向曾任澄清醫院保全，2024年5月29日想到之前被資遣要找人理論，當天早上8點半就到醫院3樓向總務主任抱怨不滿，主任安撫同時通知工務組長支援，向見狀就問他是不是來圍事，還用手臂抵住對方胸口，還拿酒精瓶砸碎玻璃。

總務主任要制止卻被向毆打肚子1拳，向再到1樓大廳咆哮，亂丟批價櫃台看板，還拿立牌丟工作人員恐嚇「你們夫妻最好3個月內離開台中，不然讓你們好看」，保全到場時向又往急診室走大喊「當時你們如何對待我，我現在要加倍奉還」並作勢毆打護理長。

連當時正在幫病人打針、安裝呼吸器的護理師都被迫暫停，上前制止卻都遭向打傷，向更激動喊「要殺人、要你死」，最後保全、警方合力制伏；另向到醫院鬧事前，同月24日在也住家社區管理事大鬧，還揮刀、破壞電腦螢幕，並以自己情緒不穩為由恫嚇「殺人沒關係，我不用關。」

台中地院審理時，向男坦承不諱，在場醫護人員及保全指證歷歷，也有院內監視器畫面可佐；法院查，向男送精神鑑定認定有辨識行為能力顯著下降，依刑法第19條予以減刑。