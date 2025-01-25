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資遣爭議／退休前被解聘名譽薪資全失 研究員委屈提告

酒駕等65件交通違規還欠健保費 男為了重考駕照繳清25萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市楊姓男子9年來，因欠繳健保費及酒駕、無照騎車等65件交通違規，積欠25萬餘元，遭移送執行署催繳。書記官清查他名下財產、存款都不夠錢，透過電話不斷規勸，楊男終於在過年前繳清，為了在今年蛇年可以重新考駕駛，安心騎車上班，不必再躲警察。

法務部執行署宜蘭分署表示，楊男105年11月12日在新北市板橋區中山路，被警方查獲醉態駕駛機車，且為無照駕駛，經新北市交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例第35條第1項第4款規定，裁罰2500元罰鍰，一直未繳納，新北交裁112年5月23日移送宜蘭分署執行。

楊男另又滯納健保費及65件交通違規罰鍰，累計達25萬8157元，經各移送機關陸續移送宜蘭分署執行。宜蘭分署收案後，多次核發執行命令扣押楊姓男子對各金融機構的存款債權，但僅扣得8千餘元，與其滯納金額差距甚多。宜蘭分署核發執行命令命楊姓男子報告財產，楊姓男子置之不理。

書記官又至楊姓男子戶籍地現場執行，也沒有見到楊姓男子。楊男眼前執行署緊迫盯人再難逃避，日前聯絡書記官，表明因欠交通罰鍰太多，無法再考取駕照，外出工作都得無照駕駛，擔心再增加罰款。

書記官曉以大義，再不繳清，存款還會再扣錢，楊男坦言以前酒駕的錯誤害慘自己，自己不到40歲，要再考駕照，蛇年有新的開始，在1月21日匯款至宜蘭分署繳清全額罰鍰及健保費。

宜蘭分署表示，如收到執行分署或交通監理裁決機關公文，切勿心存僥倖或置之不理，如無力一次清償，可聯繫洽詢分期事宜，否則會查扣車輛、存款、薪水、不動產甚至壽險利益遭執行，甚至拘提、管收。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕等65件交通違規還欠健保費，男春節前繳清25萬，為在今年可重考駕照。圖／執行署宜蘭分署提供
酒駕等65件交通違規還欠健保費，男春節前繳清25萬，為在今年可重考駕照。圖／執行署宜蘭分署提供

宜蘭 罰單 酒駕

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