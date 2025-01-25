朱學恒提早12天入獄服刑 台北監獄這樣說

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判刑11月確定。台北地檢署原通知朱於農曆年後2月4日上午發監執行，詎料，朱昨天上午一身輕便裝扮自願提前報到，隨即搭乘囚車入監，台北監獄昨晚表示，朱姓受刑人下午已完成入監等程序，並分配在多人房舍。

台北監獄副典獄長許國賢說明，有關朱姓受刑人進入北監服刑一案，收容的朱員已於24日下午2點50分，由北檢執行科指揮執行入監，即依照監獄行刑法相關規定，對本人和攜帶的物品進行安全檢查，並詢問他的健康狀況作成紀錄。朱員入監後顯得情緒穩定，於是依照監獄行刑法第16條第2項規定分配在多人舍房。

根據台北監獄官網「收容人每日伙食」顯示，朱學恒入獄後吃的第一餐牢飯是晚餐的客家小炒、炒香腸、炒波菜及海帶湯；今天的早餐則有泡菜、稀飯麻油脆瓜、巧克力醬及紅茶白饅頭。

由於本月28日就是農曆除夕，台北監獄伙食菜單除夕至初二的菜色品項名稱相當喜慶，早餐為吉利海鮮粥，中餐為金蔥爆炒豬肉、福氣韭菜盒、燴長年菜及特級QQ奶茶，晚餐有福氣臨門黑椒牛、福來運轉佛跳牆、金玉胡椒餅、白玉花菜炒雙鮮及福迎人蔘雞湯。

29日大年初一的早餐為三元什錦粥，中餐為塔香迎春三杯雞、翠玉開陽白菜、開運燒賣及桂圓開泰紅棗茶，晚餐有蒜苗富貴黑椒豬、鹹香麻吉燒、御品麻辣火鍋、福春魚香茄子及鴻福鯛魚片湯。

30日大年初二的早餐為雙囍廣東粥，中餐為福運糖醋雞柳、翡翠花菓炒蝦仁、珍珠翡翠丸子及銀耳白玉蓮子湯，晚餐有運來蒜苗鴨賞、金元玉米奶酥捲、迎春羊肉爐、福春劍筍肉絲及酸菜白肉湯。

不過31日初三菜單就恢復一般品名，包括小菜心、花生麵筋、香菇油飯、青草茶、滷黑輪、炒青菜、苦瓜排骨湯等。

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判刑11月確定。台北監獄昨晚表示，收容的朱姓受刑人昨午近3點入監，完成檢查等程序後分配在多人舍房。記者陳恩惠／攝影
名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判刑11月確定。台北監獄昨晚表示，收容的朱姓受刑人昨午近3點入監，完成檢查等程序後分配在多人舍房。記者陳恩惠／攝影
根據台北監獄官網「收容人每日伙食」顯示，朱學恒入獄後吃的第一餐牢飯是晚餐的客家小炒、炒香腸、炒波菜及海帶湯；今天的早餐則有泡菜、稀飯麻油脆瓜、巧克力醬及紅茶白饅頭。圖／翻攝自法務部矯正署台北監獄官網
根據台北監獄官網「收容人每日伙食」顯示，朱學恒入獄後吃的第一餐牢飯是晚餐的客家小炒、炒香腸、炒波菜及海帶湯；今天的早餐則有泡菜、稀飯麻油脆瓜、巧克力醬及紅茶白饅頭。圖／翻攝自法務部矯正署台北監獄官網
名嘴朱學恒昨比原定入監服刑時間提早12天報到，並在昨午2點50分進入北監完成相關檢查程序。記者潘俊宏／攝影
名嘴朱學恒昨比原定入監服刑時間提早12天報到，並在昨午2點50分進入北監完成相關檢查程序。記者潘俊宏／攝影

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