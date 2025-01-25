【即時短評】商場淪政治惡鬥籌碼傷民眾 大罷免潮借鏡
基隆東岸商場引爆謝國樑罷免案，雖罷免未過，但本該是促進地方經濟的商場淪為政治惡鬥籌碼，成基隆人之痛，如今的大罷免潮，是否忘了東岸商場前車之鑑？
東岸商場風暴，起因是因為市長執政變天，基隆長達8年民進黨林右昌執政換成國民黨謝國樑，重新招標後謝市府沒有優先讓大日續約，改由微風集團接手。一連串互告官司，謝國樑在罷免投票前主打東岸商場「四連勝」罷免毫無理由，謝國樑最後獲多數市民認同，闖過罷免這關。
罷免案落幕，卻沒有贏家，東岸商場在訴訟期間空轉，市府許多精力都用來回應、對抗對手攻訐，市政不可能不受影響。綠營試圖以「民團」名義操縱罷免，最後未能成功，在大罷潮的前哨戰跌跤；謝國樑重新站穩腳步，也決定競選連任，但決策轉趨更謹慎低調。
基隆沒有大型百貨公司，微風集團進駐讓基隆人滿心期待，但是至今仍因與市政府、NET、大日三方多起訴訟糾纏不清，改裝、改建都停擺，甚至燒出罷免案，讓原本的商業發展，抹上藍綠對立的政治色彩，基隆人生氣的是，單純的商業行為被政治綁架，成攻防的戰場。
東岸商場設備無法更新、高檔百貨廠商來不了、地下停車場破損、安全設備老舊等，苦了基隆人受累。東岸商場爭議燒成罷免案，還引爆基隆前後任市長謝國樑、林右昌交戰大戲，更讓市民看傻眼。
在罷免沒有成功後，如今回歸司法認定，針對增建的東岸商場2到4樓產權之爭，法院昨天宣判，駁回NET所有權請求，等於還謝國樑一個公道，謝國樑在司法戰已「五連勝」，站在理的一方，也證免罷免行動的荒謬。
市民無不企盼東岸商場能快恢復正常營運，不再蒙上政黨惡鬥陰影。只是法官並沒有直接認定，增建物所有權是基隆市政府，只駁回NET對所有權的請求，NET也宣布要上訴，未來恐還有變數。
基隆罷免引發的藍綠對立傷口尚未癒合，東岸商場爭議應趕快落幕，讓微風集團才能正常營運，完成投入資金的承諾優化商場。只是風波尚未平息，全台大罷免潮又點燃各地烽火，政治仇恨再度凌駕民主，與東岸商場淪為政治惡鬥籌碼，如出一轍。
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