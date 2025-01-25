基隆東岸商場 NET請求所有權被駁回

基隆地方法院昨判決駁回NET主張擁有東岸商場2樓至4樓所有權。聯合報系資料照 曾引發罷免基隆市長謝國樑的基隆東岸商場產權爭議案，ＮＥＴ自認獨資投入二點八九億元興建二到四樓，請求確認所有權，昨被法官駁回。法官認為ＮＥＴ僅是「協力廠商」，即使支付興建建物費用，也不因此取得建物原始所有權。這是基市府在東岸商場法律戰中的第五勝，市府感謝法院還公道，ＮＥＴ表示遺憾將上訴。

基隆地院庭長周裕暐說，法官在判決中並未認定增建物所有權屬基隆市府，只駁回ＮＥＴ對所有權的請求，雙方若仍有爭執可再上訴。

前市長林右昌任內辦理東岸地下停車場招商，大日公司得標，取得二○一六至二○二○年經營權，並有優先議約權。大日引進ＮＥＴ為協力廠商，在增建二至四樓後，由大日經營地下停車場，ＮＥＴ經營地上商場。五年租約期滿後大日續約三年，可經營至二○二三年底。

謝國樑二○二二年十二月上任，市府隔年審議認定大日未符合優先續約權資格，年底重新招商，ＮＥＴ參加甄審，但由微風集團勝出。

市府、大日、ＮＥＴ三方展開法律戰，市府去年辦理點移交作業爆發衝突，是釀成市長罷免案導火線之一，多件官司中，最受矚目的是商場二至四樓產權歸屬。

法官指出，基隆市府與大日簽訂營運契約後，大日與ＮＥＴ公司再簽訂租賃契約，為「提升開發規模」，由市府為起造人辦理拆除、申請建照、使照等改建行政作業；大日負責規畫，ＮＥＴ為協力廠商負責施作；大日同意以免計租金、減少租金等方式，支付ＮＥＴ所墊付工程費，但ＮＥＴ無證據證明付費增建，就取得原始所有權。

另因ＮＥＴ仍占用一樓空間營運，市府提出反訴；法官認為營運契約因期滿而消滅，判ＮＥＴ應騰空一樓門市。ＮＥＴ律師陳義文表示，在判決確定前，因ＮＥＴ已提供九千萬的假處分擔保金，市府仍不得進行改裝、改建。