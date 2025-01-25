稱代操期貨保證獲利 涉吸金44億

黃姓男子以代操期貨違法吸金達44億元，所得多購買房地產、跑車、名牌精品等，其中這部2015年份、3436cc的亮紫色保時捷跑車，去年偵查期間，即遭行政執行署桃園分署在雙11拍賣會上，經多組人馬喊價14次較勁廝殺，最後以210萬元高價拍出。記者陳恩惠／翻攝 男子黃兆安籌組吸金集團，透過LINE群組違法代操作期貨，六年吸金四十四億元，還豪砸八千萬購置房地產、超跑與高檔精品；桃園地檢署昨依違反期貨交易法、洗錢等罪起訴九人，其中黃男求刑十五年、併科二千萬元以上罰金，聲請沒收犯罪所得八億元。

據調查，黃兆安（五十一歲）二○一八年成立「盛隆交流」LINE群組，代操台股期貨及台指選擇權，以保證獲利、介紹分紅等方式招攬民眾投資。

黃兆安以高額業績獎金吸收駱姓女子等七名投資人，加入經營階層共同營運，黃男的姚姓女友則提供帳戶，協助黃男核對、發放紅利，並於二○二三年架設「盛隆交流網」投資平台網站，擴大招攬投資人，利用「吸後金補前金」方式支付分潤。

檢方分析金流後，去年九月陸續發動搜索、拘提黃男等人到案，當場在黃男住處臥房床板下，起出七大箱現金共八六八○萬元，還有大批LV、DIOR名牌包、香奈兒首飾，以及勞力士名表數十支，聲押黃男與王姓被告獲准。

黃兆安遭查扣的亮紫色保時捷跑車，去年在行政執行署桃園分署的「雙十一拍賣會」中，歷經多組人馬喊價十四次較勁，最後以二一○萬元拍出。

起訴指出，黃兆安代操期貨違法吸金，使投資人誤認其確有操作期貨獲利能力，甚至建置網站持續擴大規模，吸金高達四十四億元，被害人約二五五二人。檢方表示，除黃男外，其餘八名被告分別求處六至十年徒刑、併科罰金六百至二千萬元。