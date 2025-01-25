李朝卿貪汙98罪判刑656年4月 裁定關21年2月

南投前縣長李朝卿利用風災重建工程發包向承包商收取回扣，被依98個貪汙罪判處656年4月徒刑，台中高分院裁定應執行21年2月，最高法院駁回抗告確定。圖／本報資料照 南投前縣長李朝卿利用風災重建工程發包，與妻舅簡瑞祺向承包商收取回扣946萬元，被依98個貪汙罪判處656年4月徒刑，檢方聲請定應執行期，74歲的李朝卿聲稱自己是初犯，盼刑度不要超過17年6月；台中高分院裁定應執行21年2月，最高法院駁回抗告確定。

李朝卿2005年12月至2012年11月擔任南投縣長，利用莫拉克、凡那比風災後，縣府發包災後重建道路、排水改善、野溪護岸、觀光等111件工程的機會，由簡瑞祺擔任白手套，向承包商收取回扣，超過千萬元。

服刑中的李朝卿表示，他所犯的都是同一時期同一罪名之罪，「涉案金額甚少」，並已繳回全部犯罪所得；他是初犯、潛修佛法、一心懺悔，加上曾中風，多疾纏身，行動不便，再犯中風機率高，希望法院依刑法第59條從寬裁定。

法院調查，李朝卿共犯貪汙98罪，皆與南投縣政府公共工程相關，犯罪時間為2010年至2012年間，犯罪時間不短，全部宣告刑度總計為656年4月，裁定應執行21年2月。