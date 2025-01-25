東岸商場案宣判 法院：縱主富出資屬實也無所有權

中央社／ 基隆24日電

基隆東岸商場原協力廠商主富公司（NET），主張獨資建商場2樓至4樓而有產權，提出確認所有權訴訟。法院認定，無證據證明主富有支付費用，縱若屬實，尚不因此取得所有權，今天判決駁回。

基隆地方法院發布新聞稿指出，基隆市政府與大日公司簽訂營運契約後，大日公司與主富公司簽訂租賃契約。為「提升開發規模」，由市府為起造人辦理拆除、建築執照、使用執照申請等原建物改建的行政作業，由大日公司負責規劃，主富公司為大日公司的協力廠商負責施作，而大日公司同意以免計租金、調整租金及減少租金的方式，支付主富公司所墊付的工程費用。

法院表示，主富公司自始至終僅為營運案中大日公司的「協力廠商」，主富公司參與營運案及提升開發規模計畫，目的在取得、提高自身營業收入，及出租予各商家所收取的數筆租金等對價，且與大日公司約定主富公司享有相當期間的減免租金利益，及相當金額的減少租金利益。

法院指出，承攬人就興建建物縱支付費用，但不因此原始取得建物所有權，遑論是協力廠商。主富公司主張就東岸商場2樓至4樓有支付費用，縱若屬實，尚不因此原始取得所有權，且商場2樓至4樓，無論是否具構造上及使用上獨立性，主富公司均不因此原始取得所有權。

此外，法院表示，主富公司無證據證明支付費用興建商場2樓至4樓，而原始取得所有權，主富公司所請均非適法應予駁回。全案可上訴。

基隆 建物 證據

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