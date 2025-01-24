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鄧文聰籌不出3億北院降至600萬交保…檢抗告 高院法官姜麗君審理

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空百億入獄，申請保外醫治獲准，他另被控挪用幸福人壽資產洗錢購買「全台最貴」停車場台北市信義區D3土地，依保險法特別背信、洗錢罪起訴。台北地院13日裁定400萬元交保，配戴電子腳環，周一到周五到法院簽到，24日改裁定600萬元交保、每到到法院法警室報到；檢方抗告，台灣高等法院由值班法官姜麗君審理，審判長為宋松璟，陪席法官鄭昱仁。

鄧文聰涉掏空案，最高法院依2個保險法背信罪分別判刑10年、16年，洗錢罪判4年定讞，高院裁定3罪應執行27年，併科罰金8.5億元。

鄧另有2案由北院審理中。北院13日裁定鄧1000萬元交保，後改為400萬元，並限制住居、出境及出海，接受科技設備監控，每周一至周五到北院法警室報到，每晚用手機拍照傳送給監控中心。檢方抗告，高院撤銷發回。

北院今日再度開庭訊問鄧文聰，裁定3億元交保，但因鄧籌不出來，改降為600萬元，並限制住居、出境、出海、戴電子腳環，每日上午9點至下午3點間到北院法警室報到，每天晚間7點30分起至9點止，持專用手機拍攝自己面部照片，並傳送到監控中心。

檢方認為鄧有逃亡之虞，又提抗告，北院晚間將卷宗送交高院，高院由姜麗君法官審理。

幸福人壽前董事長鄧文聰。聯合報系資料照
幸福人壽前董事長鄧文聰。聯合報系資料照

洗錢 監控

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