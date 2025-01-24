新北4月男嬰遭虐全身骨折慘死 法院判父10年、母2年徒刑

嬰兒示意照。圖／ingimage

新北市一對夫妻王男、盧女，遭控虐待4個月大的兒子，骨折、腦出血亡，身上多處傷勢，被依傷害致死罪嫌起訴。庭審時夫妻否認虐嬰，供稱兒子患有罕見疾病「貓哭症」，士林地院認為，王男因疫情期間收入受影響虐嬰致死，今依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判王男有期徒刑10年；盧女涉過失致死罪，判有期徒刑2年。可上訴。

全案起源於，2022年6月6日上午10時許， 因菜市場休市王男沒上班，發現兒子踢掉被子、趴睡，背部涼涼的沒有心跳，緊急叫救護車送醫，透過線上互動急救，當天上午11時許宣告死亡。2022年1月出生的男嬰，4個月大身高體重僅58公分、3.5公斤。

檢方認定，父母涉用不明物品，讓男嬰受有陳舊癒合傷口、燙傷或刮擦傷，左側上下肢有陳舊性骨折癒合病灶，還用不明方式打嬰兒頭部，導致顱骨骨折、顱內出血。

36歲王男與27歲盧女均否認犯罪，辯稱是家中寵物犬咬傷兒子，且兒子疑似有貓哭症。

檢警介入發現男嬰嬰兒床有護欄保護，男嬰未曾摔落地面，1歲3月大姊姊不會施暴，加上法醫解剖認定傷勢由外力導致，認定王姓父妻虐嬰。

王姓夫妻指稱，男嬰平時較愛哭且經常摔倒，家中有養11歲臘腸狗，可能年紀大較暴躁，男嬰傷勢可能是被狗咬傷，又或大女兒與男嬰共睡一床時壓傷。

但檢方認為，顱內出血、顱骨骨折等傷勢需要極大力道才可形成，男嬰姊姊才10公斤，難以造成男嬰傷勢，王姓夫妻辯護人則指稱檢方缺乏直接證據證明夫妻有動手。

士林地院審理指出，王姓男子因疫情影響收入不穩定，作為家庭唯一經濟支柱，面對壓力巨大，且在兒子僅4個月大時，若兒子哭鬧不止，王男容易感到煩躁，對其產生不悅情緒。

王男明知4個月大的嬰兒無法自行避開危險，卻以不明物品、不詳方式對其進行虐待，造成兒子全身多處受傷。經搶救後，兒子仍不治身亡。

此外，盧姓女子作為母親，具備照顧與保護幼兒的經驗和能力，然而，當她目睹丈夫對兒子施以虐待時，未即時採取行動保護兒子或送醫急救，致使兒子在疏於保護下遭受長期虐待，營養不良且嚴重消瘦，最終因受虐喪命。

法院認為，盧女未履行母職的保護義務，對兒子的死亡亦須負刑事責任。

法院判決指出，王男和盧女作為孩子成長環境中最重要的依賴對象，本應全力保護和照顧孩子的身心健康，卻未盡監護人職責，最終導致悲劇發生，考量案件情節，以成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處王男有期徒刑10年；以過失致死罪，判處盧女有期徒刑2年。

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