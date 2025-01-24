基隆東岸商場所有權NET敗訴 法官揭判決理由

爭議多時的基隆東岸商場產權爭議官司，今天下午宣判，NET認為地上2到4樓是由其獨資投入2.89億元興建完成，請求確認所有權，並塗銷市府登記所有權，均遭法官駁回。法官主要認定理由，NET僅為「協力廠商」，即使支付興建建物費用，不因此原始取得建物所有權。

庭長周裕暐表示，法官在判決中，並未認定增建物所有權是基隆市政府，只駁回NET對所有權的請求，如果NET對所有權還有爭執，可再提上訴。

前市長林右昌任內辦理東岸地下停車場招商，大日公司得標，取得2016至2020年經營權，並有優先議約權。東岸原是地上1層、地下4層建物，頂樓為廣場。大日引進NET為協力廠商，在增建2至4樓後，由大日經營地下停車場，NET經營地上商場。

5年租約期滿後，大日順利續約3年，可經營至2023年底。謝國樑2022年12月接任市長，市府隔年審議大日未符合優先續約權，並在年底重新招商，由微風集團勝出。NET也有參加甄審，希望持續經營商場未能如願。

法官指出，基隆市政府與大日公司簽訂營運契約後，大日公司與NET公司簽訂租賃契約，為「提升開發規模」，由基隆市政府為起造人辦理拆除、建築執照、使用執照申請等原建物改建之行政作業；大日公司負責規畫；NET為大日之協力廠商負責施作。大日公司同意以免計租金、調整租金及減少租金方式，支付NET所墊付工程費用。

新增建物107年取得使用執照，基隆市政府於109 年底與大日公簽訂第二次營運契約，正式將增建物列為市府資產，委託大日營運；大日與NET第三次協議書，也將增建物列為租賃標的；112年1月16 日基隆市政府、大日公司、NET三方出席東岸停車場營運案資產清點會議，點交財產清冊包增建物，NET人員及大日公司都簽名確認，「NET無證據證明其支付費用興建增建物，而原始取得所有權」，NET僅為「協力廠商」，即使支付興建建物費用，也不因此原始取得建物所有權。