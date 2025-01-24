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東岸商場案NET無所有權 綠批謝國樑跋扈、藍肯定堅守市產

中央社／ 基隆24日電

基隆地方法院今（24）日判決駁回NET主張擁有東岸商場2樓至4樓所有權。聯合報系資料照
基隆地方法院今（24）日判決駁回NET主張擁有東岸商場2樓至4樓所有權。聯合報系資料照

基隆地方法院今天判決駁回主富公司（NET）主張擁有東岸商場2樓至4樓所有權。綠營批評，基隆市長謝國樑在此案，讓人看到的是任性、跋扈的本性，藍營則肯定謝國樑堅守市產。

民進黨基隆市議員張之豪指出，基隆市政府犯的錯誤，仍是在第一時間無法有效調解糾紛，才讓事後紛擾不休，謝國樑犯的不一定是法律上的錯誤，但卻是政治上的錯誤，謝國樑在此案，讓人看到的是任性、跋扈的本性，及市府標案「謝友友」裙帶剪不斷的政商連結，日後終將反噬基隆的政治。

民進黨基隆市議員鄭文婷表示，雖然謝國樑罷免案已告一段落，但行政首長能否動不動就動用警察權進入私人空間執行所謂的「護產」，還是有待民意檢驗。

國民黨基隆市議員藍敏煌說，法院今天的判決，是市府守護市產、保障市民權益的重要勝利，他非常肯定謝國樑的努力和堅持，也希望東岸商場產權爭議可以就此麈埃落定，期待透過新廠商微風集團的品牌效益及專業經營，未來能成為基隆市經濟發展的新引擎、新亮點。

國民黨基隆市議員韓世昱表示，東岸商場本來就是基隆人的財產，希望NET不要上訴，因為後續市府如主張侵權行為或不當得利，對NET恐雪上加霜，盼NET能及時止損，且年關將近，希望大家以和為貴，坐下來好好談達成共識，才是市民之福。

NET 國民黨 民進黨 謝國樑

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