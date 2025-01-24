「盛隆交流」代操期貨違法吸金44億 主嫌遭訴求刑15年

具投資經驗的黃姓男子2018年4月成立「盛隆交流」LINE群組，違法代操期貨名義，6年來吸金達44億元，所得款項多購買房地產、跑車、名牌精品花用。桃園地檢署今偵結起訴，依違反期貨交易法、銀行法及洗錢罪，將黃等6男3女起訴，其中黃求刑15年、併科罰金2000萬元。

桃檢指出，檢察官范玟茵指揮桃園市調查處偵辦黃姓被告等9人共組「盛隆交流」吸金集團案件，發現51歲黃姓男子自2018年4月在LINE群成立「盛隆交流」群組，代操台股期貨及台指選擇權，並以保證獲利、介紹分紅等方式招攬民眾吸取資金。

黃男另以高額業績獎金，吸收部分投資人即駱姓女子等7人，加入經營階層共同營運，黃男的姚姓同齡女友則提供帳戶及協助黃男核對、發放紅利等業務。另於2023年11月間，架設「盛隆交流網」投資平台交流網站擴大招攬，以「吸後金補前金」方式支付投資人分潤。

檢調團隊詳細蒐證及分析金流後，去年9月28日起陸續發動搜索、拘提主嫌黃男人，當場在床板下起出裝滿7個紙箱的現金8680萬餘元、多個LV、DIOR等名牌包、香奈兒首飾等物及勞力士等名牌手表數10支，並向法院聲請羈押黃姓及34歲王姓同案被告獲准。

至於黃男遭查扣的2015年份、3436CC亮紫色保時捷跑車，去年偵查期間即在行政執行署桃園分署的「雙11拍賣會」中，歷經多組人馬喊價14次較勁廝殺，最後以210萬元高價拍出。

檢察官審酌，被告黃男具投資經驗，竟以代操期貨方式違法取金，另聘僱多名業務人員對外招攬投資人，使投資大眾誤認黃男確實有操作期貨獲利能力，甚至建置網站持續擴大規模，使投資大眾誤認黃男確實有操作期貨獲利能力。