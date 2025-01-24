基隆東岸商場產權爭議敗訴 NET轟謝國樑為替市民著想將上訴
爭議多時的基隆東岸商場產權爭議官司，今天下午宣判，NET認為地上2到4樓是由其獨資興建完成，請求確認所有權被駁回。NET發聲明表示，對判決結果深感遺憾，將捍衛事實，依法上訴。
基隆東岸商場產權爭議官司，今天下午4時宣判，1樓部分判NET應騰空歸還市府，但增建的2到4樓產權部分，法官駁回NET請求產權歸屬，但也沒有把產權判給市政府。
市府對判決結果回應表示，謝謝法院還市府公道，並希望NET盡早依判決精神，離開現地，停止占用。
NET律師陳義文在宣判結束後表示，對此結果無法接受，對增建的2到4樓產權確認所有權部分，將提起上訴，在判決未確定前，因NET提供9千萬的假處分擔保金，市府仍不得進行改裝、改建仍不得改裝、改建。
NET聲明指出，東岸商場」地上2到4樓是由NET獨資興建完成，有完整支出憑證可供證明， 基隆市政府於112年9月25日「優先續約審查會議」不與大日公司續約之理由明確記載「未完成附屬事業登記為基隆市政府之建築」，非僅違反優先續約規定，證明2到4樓為NET產權，大日公司無法取得「所有權」，基隆市政府更不可能透過大日公司取得「所有權」。
NET說，基隆市政府之所有權狀僅有地上1樓以及地下1到4樓，並無地上2到4樓之產權登記， NET獨資投入2.89億元興建東岸商場。
NET指謝國樑藐視監察權、司法權，拒絕說明招商合法性，強渡關山，未站在基隆市民最大利益著想，對判決結果深感遺憾。
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