基隆東岸商場2到4樓產權宣判 NET遭駁回但也沒判給市府

爭議多時的基隆東岸商場產權爭議官司，今天下午宣判，1樓部分判NET應騰空歸還市府，但增建的2到4樓產權部分，法官駁回NET請求產權歸屬，但也沒有把產權判給市政府。NET律師表示，針對2到4樓產權部分被駁回將提上訴。

基隆市政府招商引進微風集團經營東岸停車場和商場，商場原經營企業NET出局後，主張擁有出資興建的2至4樓商場產權。市府也自認有產權辦理登記，NET為此興訟，訴請法院裁判產權歸屬。

前市長林右昌任內辦理東岸地下停車場招商，大日公司得標，取得2016至2020年經營權，並有優先議約權。東岸原是地上1層、地下4層建物，頂樓為廣場。大日引進NET為協力廠商，在增建2至4樓後，由大日經營地下停車場，NET經營地上商場。

5年租約期滿後，大日順利續約3年，可經營至2023年底。謝國樑2022年12月接任市長，市府隔年審議大日未符合優先續約權，並在年底重新招商，由微風集團勝出。NET也有參加甄審，希望持續經營商場未能如願。

東岸停車場招商引發爭端，市府、大日、NET三方展開法律戰，其中市府去年辦理東岸廣場（地下停車場、地上商場）點移交作業爆發衝突，是釀成市長罷免案導火線之一，多件官司中，最受矚目的是商場2至4樓產權歸屬。