遭控被大陸落地招待不起訴 北市里長低調吐心聲

2023年總統大選期間，北市多名里長被控參加大陸旅遊團接受招待，北檢依涉反滲透法等罪嫌偵辦今偵結，21人均獲不起訴處分。北市文山區忠順里長劉宗勳表示，事情告一段落就好，會繼續做好里內服務；忠順里長曾寧旖則說，謝謝大家關心，不起訴結案就好了。

民進黨北市議員爆料，大陸疑以招待北市基層里長赴大陸旅遊，6天5夜僅付1萬5千元團費，懷疑大陸統戰出資干擾選舉。北檢2023年12月大動作約搜索、約談參加41名參加旅行團的里長，也是總統大選期間反滲透法偵辦案，里長涉案數最多的案件。

檢方指出，北市文山區忠順里長曾寧旖2023年12月起，以文山區與大陸上海市崇明區為姊妹區名義，規劃上海社區交流團，安排文山區里長與配偶參加交流團，僅須自付來回機票、旅行社代辦、伴手禮費用共1萬5千元，其餘在上海期間住宿、餐飲、門票都是上海市台辦全額資助。

曾寧旖與上海市松江區台辦主任陸鋒等人聯繫赴陸細節，並由北市文山區興家里長劉宗勳負責訂機票等招攬19名里長參加交流團事宜。交流團在餐敘時，陸方主持人帶頭高喊「兩岸一家親」政治標語；曾在9月7日返台後持續與台辦人員密切聯繫，提供國民黨文山區黨部主委資訊給陸方，並參加造勢活動帶頭高喊「國民黨加油」等言論。

曾寧旖等21名里長被控涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法，受滲透來源、資助犯行賄及受滲透來源指示、委託或資助為候選人站台或亮相造勢等罪嫌。

曾寧旖等里長稱否認犯罪，每個人都有自己的判斷，不可能被左右，以往交流也都只夠買機票，那邊就會有人交代，期間並沒有高喊要支持特定候選人，聯歡儀式喊「兩岸一家親」沒有不對，就是「大家和氣的意思」，上海松江區、崇明區與文山區是姊妹區，雙方正常交流。

檢方認為，「兩岸一家親」為陸方創設，但我國政治人物也曾公開以兩岸一家親表達向陸商釋出善意，被告辯稱此話用意是希望大家都好的意思，並非毫無憑據。並非所有里長均知悉陸方落地招待一事，且曾、劉未要求參團里長要投票給特定候選人，至於部分里長回國參加特定政黨、候選人造勢活動，屬於個人政治言論，受言論自由保障。

檢方說，21名里長在總統選舉前赴大陸旅遊，接受免費食宿招待，其中曾寧旖回國還提供選舉相關情資給陸方，時機、身分均敏感，極易引起爭議，但尚無明確證據證明曾、劉組團前、參訪中、返台後有向其他人表達支持特定候選人的舉動，或企圖影響投票意向，且難認參團的19名里長有主觀收受不正利益認知，全案罪嫌不足21人均不起訴。