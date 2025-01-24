快訊

Threads更新1超好用功能 網友傻眼吐槽：這樣幹嘛還用脆？

情勒式執政 民進黨遭酸地球唯一擁2兆9千萬的窮困政府

澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇晉級女雙決賽放眼衛冕

一騙再騙 男子才出獄2周又扮幣商行騙遭羈押

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣去年受理詐騙案達1766件，假投資就占3分之1，警方今天宣布破獲一起詐騙案，嫌犯黃姓男子才剛出獄2周，又重施故技，以投資虛擬貨幣賺大錢為餌，全台走透透行騙，被依詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，訊後聲押獲准。

28歲的黃姓男子犯案手法，是以網路通訊軟體結識網友，再以「投資某虛擬貨幣交易平台可大筆獲利、省去交易稅金」等話術，勸說一起投資虛擬貨幣，待被害人上鉤，他就帶著電子錢包面交兌幣，宛如「行動洗錢機」的詐騙車手。

花蓮警方上月在市區一處停車場逮捕黃男，查扣點鈔機、提款卡及現金52萬6000元等證物，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送花檢。警方查出，黃男因詐欺罪判刑，剛出獄2周，毫無悔意，又以幣商面交的相同手法行騙，檢方偵訊後聲請羈押獲准。

花蓮縣警局分析，去年縣內詐騙案以假投資602件占3成4最多，假網拍購物254件占1成4居次，第三的是ATM解除分期付款 84件，占5%。

警方今天也請來一名受害女子現身說她，她也是遭詐團成員在臉書主動結識，邀請加入line好友聊天，再被誆騙投資虛擬貨幣，共損失5萬1663顆泰達幣，價值達173萬元。

「到府幣商、到府收款都是詐騙」 花蓮縣警察局長陳百祿表示，政府修訂洗錢防制法第6條第4項，未到金管會完成洗錢防制法登記的交易所及個人幣商，不得提供虛擬資產服務，提醒民眾務必注意，警政署「165打詐儀表板」網站有豐富資訊及詐騙手法大公開，民眾可以多加了解。

28歲黃姓男子才剛出獄又在網路假扮幣商行騙，遭花蓮警方逮捕。圖／花蓮縣警局提供
28歲黃姓男子才剛出獄又在網路假扮幣商行騙，遭花蓮警方逮捕。圖／花蓮縣警局提供
28歲黃姓男子才剛出獄又在網路假扮幣商行騙，遭花蓮警方逮捕，起出逾50萬元現金。圖／花蓮縣警局提供
28歲黃姓男子才剛出獄又在網路假扮幣商行騙，遭花蓮警方逮捕，起出逾50萬元現金。圖／花蓮縣警局提供
28歲黃姓男子才剛出獄又假扮幣商行騙，遭花蓮警方逮捕。圖／花蓮縣警局提供
28歲黃姓男子才剛出獄又假扮幣商行騙，遭花蓮警方逮捕。圖／花蓮縣警局提供

花蓮 虛擬貨幣 詐騙

延伸閱讀

機房在台灣！詐團「穿大陸公安制服」專騙旅日華人 警方攻堅抓4嫌

精舍推車運屍疑凌虐命案 吳姓女住持3人交保...限制出境科技監控

柯文哲探視病危父親 考量評估無脫逃之虞不用上手銬

遠傳結盟虛擬貨幣平台MaiCoin 申辦指定方案抽價值450萬元比特幣

相關新聞

北市原民語言發展基金會驚傳大樓傾斜 警、消急撤全體員工

位處台北市中正區羅斯福路一段上的原住民族語言研究發展基金會，今天下午突然傳出建築物大樓左傾歪斜，事後了解，是建築物柱子外...

彰化透天厝凌晨火災父子雙亡！34歲妻嚴重腦傷「最壞恐植物人」女嬰仍昏迷

彰化市全福街昨天凌晨發生民宅大火造成二死五傷，鐘姓男子一家四口父子雙亡，徐姓妻子與七月大女兒目前昏迷指數3，醫師說，徐女...

影／離奇奪命車禍！台中24歲男「低速」撞特斯拉 頭重創殞命

24歲江姓男子昨駕駛馬自達轎車行經台中霧峰五福路時，與26歲洪女駕駛的特斯拉對撞，江男卻頭部重創送醫不治；車禍影片曝光，...

基隆八斗子自小客車翻車 四輪朝天4人送醫

基隆市中正區環港街八斗子派出所附近，今天下午近2時，一輛自小客車不明原因翻覆，四輪朝天，警方及消防人員趕至，將車上4人送...

一騙再騙 男子才出獄2周又扮幣商行騙遭羈押

花蓮縣去年受理詐騙案達1766件，假投資就占3分之1，警方今天宣布破獲一起詐騙案，嫌犯黃姓男子才剛出獄2周，又重施故技，...

影／基隆男站在平交道中央！鐵警千鈞一髮拉離「不到1分鐘火車急駛過」

台鐵基隆成功路平交道，因鄰近市場車流跟人潮眾多，昨天上午近6時，一名60多歲男子徘徊，並站平交道正中央不走，保全人員發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。