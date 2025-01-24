雲林男開車自撞東山服務區匝道護欄 害妻當場撞死被訴獲緩刑
雲林縣24歲黃姓男子去年4月25日凌晨2時32分駕駛小貨車，沿國道3號高速公路南下，途經320公里處，欲駛入東山服務區入口匝道時，不慎撞及外側護欄，致副駕駛座的妻子當場死亡，他多處撕裂傷送醫，他與妻子家屬調解且取得諒解，法官認他犯過失致人於死罪判6月，緩刑2年。
台南市消防局當時獲報，國道3號南下段319.8公里處發生自撞車禍，疑有2人受困，立刻調派人車前往救援，到場後發現小貨車撞上路旁東山服務區休息站路牌，車身懸空卡在護欄與路牌支架間，因撞擊力道大，車頭全毀，黃仍有意識，但副駕駛座上同姓妻子已明顯死亡而未送醫。
黃男坦承其確有過失，並配合進行偵、審程序，認他確出於悔悟而自首接受裁判，並依法減輕其刑。
台南地院審酌，黃疏未注意遵守相關道路交通規範，肇致本件交通事故發生，因此導致妻子死亡最嚴重結果，造成妻子與家屬天人永隔慘劇；惟念他犯後坦承犯行不諱，表現悔意，並與妻子家屬達成調解，且給付賠償金額完畢，家屬也表示願意原諒他。法官認他犯過失致人於死罪處6月，緩刑2年，並應於判決確定日起1年內接受法治教育3場次。
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