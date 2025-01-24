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辯稱趕搭火車 機車男闖平交道撞斷遮斷桿...判3年2月
彰化縣賴姓男子去年6月間為趕搭火車，騎機車闖越二水鄉海豐路平交道，撞斷西側遮斷桿以閃避駛近的火車。彰化地院審結，依妨害舟車行駛安全罪判處賴男有期徒刑3年2月。可上訴。
判決書指出，賴男去6月間騎機車到二水火站搭火車，路過二水鄉海豐路平交道前時，平交道警鈴已響、閃光號誌已顯示、遮斷桿已放下，賴男為趕搭火車，竟徒手往上掀起遮斷桿，繼續騎車 通過平交道。
火車司機員發現有人闖入軌道，立即鳴笛並緊急煞車停駛，賴男在火車到達前，騎機衝撞平交道西側遮斷桿後離去，並未與火車相撞。闖平交道全程被錄影監視器錄下。
賴男承認闖越平交道，不是故意的，承認有過失犯罪等語。他否認有何妨害舟車行駛安全的犯行，還辯稱到平交道時看到火車還沒有走，就趕看看可否搭上這班火車，才會闖越平交道，闖過去的時候火車起步，他還停一下。
法院審酌賴男不顧公眾交通往來安全，任意闖越平交道，若遭行進的火車撞擊，恐造成火燒車或火車翻覆等事故，對火車行車安全造成潛在重大危險，實無足取，又僅坦承過失犯罪、否認故意犯罪等情，量處3年2月徒刑。
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