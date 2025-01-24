快訊

Threads更新1超好用功能 網友傻眼吐槽：這樣幹嘛還用脆？

情勒式執政 民進黨遭酸地球唯一擁2兆9千萬的窮困政府

澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇晉級女雙決賽放眼衛冕

聽新聞
0:00 / 0:00

辯稱趕搭火車 機車男闖平交道撞斷遮斷桿...判3年2月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣賴姓男子去年6月間為趕搭火車，騎機車闖越二水鄉海豐路平交道，撞斷西側遮斷桿以閃避駛近的火車。彰化地院審結，依妨害舟車行駛安全罪判處賴男有期徒刑3年2月。可上訴。

判決書指出，賴男去6月間騎機車到二水火站搭火車，路過二水鄉海豐路平交道前時，平交道警鈴已響、閃光號誌已顯示、遮斷桿已放下，賴男為趕搭火車，竟徒手往上掀起遮斷桿，繼續騎車 通過平交道。

火車司機員發現有人闖入軌道，立即鳴笛並緊急煞車停駛，賴男在火車到達前，騎機衝撞平交道西側遮斷桿後離去，並未與火車相撞。闖平交道全程被錄影監視器錄下。

賴男承認闖越平交道，不是故意的，承認有過失犯罪等語。他否認有何妨害舟車行駛安全的犯行，還辯稱到平交道時看到火車還沒有走，就趕看看可否搭上這班火車，才會闖越平交道，闖過去的時候火車起步，他還停一下。

法院審酌賴男不顧公眾交通往來安全，任意闖越平交道，若遭行進的火車撞擊，恐造成火燒車或火車翻覆等事故，對火車行車安全造成潛在重大危險，實無足取，又僅坦承過失犯罪、否認故意犯罪等情，量處3年2月徒刑。

彰化地方法院判處闖越平交道的賴男有期徒刑3年2月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處闖越平交道的賴男有期徒刑3年2月。記者簡慧珍／攝影

火車 車行

延伸閱讀

彰化男為趕火車硬闖平交道 判3年2月

中國籍女遊客闖北海道鐵軌拍美照 遭JR列車撞死

淡水男開車恍神猛撞路邊車 撞斷標誌桿差點衝進民宅

台中機車疑闖平交道死亡車禍 影響8列次137分

相關新聞

基隆東岸商場2至4樓產權興訟 今宣判

基隆市政府招商引進微風集團經營東岸停車場和商場，商場原經營企業NET出局後，主張擁有出資興建的2至4樓商場產權。市府也自...

雲林男開車自撞東山服務區匝道護欄 害妻當場撞死被訴獲緩刑

雲林縣24歲黃姓男子去年4月25日凌晨2時32分駕駛小貨車，沿國道3號高速公路南下，途經320公里處，欲駛入東山服務區入...

辯稱趕搭火車 機車男闖平交道撞斷遮斷桿...判3年2月

彰化縣賴姓男子去年6月間為趕搭火車，騎機車闖越二水鄉海豐路平交道，撞斷西側遮斷桿以閃避駛近的火車。彰化地院審結，依妨害舟...

貪杯酒駕代價高！嘉義男酒駕撞路旁2車還害停電「賠大了」

40歲顏姓男子上午8時45分駕駛轎車，沿嘉義市林森東路東向西行駛，突然失控，與路邊停放2輛轎車碰撞，波及台電變電箱，造成...

北市里長組團遊大陸、接受落地招待 21人涉反滲透法均不起訴

台北市多名里長在2023年總統大選期間，被控參加大陸旅遊團接受招待，台北地檢署依涉反滲透法等罪嫌大規模約談里長，檢方今偵...

女子乘坐酒駕友人機車亦遭罰 拖延3年不繳罰鍰超過16倍

一名女子乘坐酒駕友人的機車不慎自撞護欄，二人雙雙受傷送醫，女子也因乘坐酒駕友人的機車遭裁罰900元，女子不甘心遲未繳納，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。