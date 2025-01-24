貪杯酒駕代價高！嘉義男酒駕撞路旁2車還害停電「賠大了」

40歲顏姓男子上午8時45分駕駛轎車，沿嘉義市林森東路東向西行駛，突然失控，與路邊停放2輛轎車碰撞，波及台電變電箱，造成逾百戶停電，顏男未受傷，警方酒測超標，依公共危險罪移送地檢署，顏男還要賠償2車損及變電箱損失，合計至少10萬元以上，貪杯付出代價高。

「碰的聲響嚇人！」車禍附近居民說，肇事車輛白天突然失控，撞上路邊停放2輛轎車及台電變電箱，造成停電，開車男子疑酒駕。被撞的車主直呼「真是禍從天降，車停路邊也被撞，還好人平安」。

警方調查，顏姓男子上午8時45分，駕駛灰色轎車沿林森東路東向西行駛，突向右偏向，與路邊停放2輛轎車碰撞，波及路邊台電變電箱，顏男未受傷，酒測超過標準值法辦。

台電嘉義區營業處說，上午9時接獲林森東路等一帶停電，立即派員前往現場查修，事故原因是車輛碰撞致變壓器損壞，受影響用戶有103戶，經加派人力搶修，上午11時51分全數復電，造成民眾不便，深感抱歉，損失逾6萬元會向肇事駕駛人求償。

市警局說，酒後駕車向有「公路殺手」之稱，鑑於酒後駕車肇事造成民眾嚴重傷亡與生命財產損失，雖不斷強力執法，但近期酒後駕車肇事致人死、傷，引起社會輿論及民眾高度重視，為杜絕駕駛人僥倖心態，即日起至2月2日止，每日規畫擴大取締酒後駕車，宣示政府執法決心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康