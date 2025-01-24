女子乘坐酒駕友人機車亦遭罰 拖延3年不繳罰鍰超過16倍

一名女子乘坐酒駕友人的機車不慎自撞護欄，二人雙雙受傷送醫，女子也因乘坐酒駕友人的機車遭裁罰900元，女子不甘心遲未繳納，遭行政執行署屏東分署扣押薪資後，才乖乖繳清罰單。屏東分署呼籲，酒駕同車乘客亦會連坐開罰，民眾要特別注意。

屏東縣瑪家鄉一名女子2021年與友人開心共飲至半夜，清晨時由友人騎乘機車雙載，結果不慎自撞護欄，二人都受傷送醫。友人酒測值超過0.25標準遭罰，女子也因乘坐酒駕友人的機車，違反道路道路交通管理處罰條例裁罰900元。

女子不甘心遲未繳納，屏東監理站多次通知女子仍耍賴不繳，去年移送行政執行署屏東分署執行，扣押女子薪資後，她才乖乖到分署繳清罰單。不過因拖延時久，罰鍰已高達16倍以上，得不償失。

屏東分署指出，酒駕同車乘客被連坐開罰已行之有年，2022年3月31日起，道交條例已對與酒駕同行的行為加重處罰，車輛駕駛人若酒精濃度達每公升0.25毫克，年滿18歲的成年同行乘客，將被裁處6000元以上1萬5000元以下之罰鍰。

若同行乘客同時是汽機車所有人時，在明知汽機車駕駛人酒駕卻不加以禁止，除將處以罰鍰外，還要吊扣該汽機車牌照2年。屏東分署呼籲，除了自身務必堅持「喝酒不開車」原則，也要勸阻親友不要酒後駕車，並拒絕搭乘酒駕者的車，以免連帶受罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康