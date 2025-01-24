中央大學前教授陳錕山投共 校方求償89萬更一審逆轉被駁

中央大學前教授陳錕山原負責農林航空量測所委託2.5億元的「機載孔徑雷達系統採購案」，2013年棄職投共，害央大成果被拒收提告；法院一審判陳應給付央大89萬元，上訴二審被廢棄發回，更一審以校方是「純粹經濟上損失」，非民法第184條第1項「權利」，逆轉判駁回，仍可上訴。

陳錕山在中央大學任職21年，曾任太空遙測研究中心、通訊系統研究中心主任、兼任前瞻科技研究中心主任與主持微波遙測實驗室，還曾參與國防部中科院、電展室委託研究案，當年投共引發外界擔憂恐洩漏國家機密。

中央大學主張，聘陳錕山任教授兼任通訊系統研究中心主任，2013年9月16日起無故擅離職守、棄職逃匿大陸，校方發函通知仍未歸校，另對陳提告刑事背信罪，陳也拒不出庭已被通緝。

中央大學說，陳在校時也擔任林務局農林航空量測所「機載孔徑雷達系統採購案」計畫主持人，因他逃往大陸導致該案無法完成，校方需額外投入人力、經費，又林務局拒絕驗收，校方被迫提仲裁，依委任律師、調解、法院裁判費及農林航空量測所履約費等求償89萬多元。

台中地院一審認定，陳錕山經通知未到庭，也沒書狀聲明或陳述，視同自認，審酌中央大學依民法第184條第1項侵權求償有理由，判陳錕山應給付校方89萬3266元。

陳錕山不服上訴，主張一審判決違背法令；台中高分院二審發現，一審未定相當期間命補正訴訟代理權，就直接不准律師陳俊茂為陳錕山的訴訟代理人，並以此認他未到場，就為一造辯論判決，訴訟程序有重大瑕疵，判原判決廢棄，發回中院。

台中地院更一審時，陳錕山主張採購案非以他個人名義投標，是學校眾多人力共同執行，他只是出名任負責人，並非缺少他就無法完成採購案，中央大學未舉證他有何行為，導致採購案無法完成，也認為校方求償無因果關係、相關訴訟費無理由，主張駁回。

更ㄧ審查，公立學校教師聘用是行政契約，中央大學以陳錕山無故離校導致採購案無法如期完成受損失，是陳違反公法上契約的給付義務，致生公法上債務不履行問題；至於中央大學稱因此投入人力、經費及提仲裁等費用，是獨立於人身或所有權以外而直接遭受財產上的不利益。