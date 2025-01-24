影／春節將至賭客先試手氣 東港警查獲12人聚賭撲克、麻將

春節將至，賭客們已迫不及待開始大試手氣。屏東東港警分局22日下午在大鵬灣一處魚池中央鐵皮屋，查獲12人正在賭撲克牌13支、排七及麻將，當場查扣相關賭具及賭資、抽頭金等，依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局近日接獲情資，在大鵬灣魚池中央鐵皮屋有人聚集賭博，立即成立專案小組調查偵辦。經多日蒐證調查後，警方22日下午2時許持搜索票前往查緝，當場逮獲場主及撲克牌13支、排七及麻將牌賭客共12人。