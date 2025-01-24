影／春節將至賭客先試手氣 東港警查獲12人聚賭撲克、麻將
春節將至，賭客們已迫不及待開始大試手氣。屏東東港警分局22日下午在大鵬灣一處魚池中央鐵皮屋，查獲12人正在賭撲克牌13支、排七及麻將，當場查扣相關賭具及賭資、抽頭金等，依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。
東港警分局近日接獲情資，在大鵬灣魚池中央鐵皮屋有人聚集賭博，立即成立專案小組調查偵辦。經多日蒐證調查後，警方22日下午2時許持搜索票前往查緝，當場逮獲場主及撲克牌13支、排七及麻將牌賭客共12人。
警方也查扣撲克牌及麻將牌等賭具，及賭資、抽頭金等證物，訊後依刑法賭博罪移送法辦。東港警分局表示，春節期間警方將強力執行掃蕩轄內賭博，民眾若在社區中發現可疑不法情事，可立即向警察機關報案及檢舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言