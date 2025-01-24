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影／春節將至賭客先試手氣 東港警查獲12人聚賭撲克、麻將

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

春節將至，賭客們已迫不及待開始大試手氣。屏東東港警分局22日下午在大鵬灣一處魚池中央鐵皮屋，查獲12人正在賭撲克牌13支、排七及麻將，當場查扣相關賭具及賭資、抽頭金等，依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

港警分局近日接獲情資，在大鵬灣魚池中央鐵皮屋有人聚集賭博，立即成立專案小組調查偵辦。經多日蒐證調查後，警方22日下午2時許持搜索票前往查緝，當場逮獲場主及撲克牌13支、排七及麻將牌賭客共12人。

警方也查扣撲克牌及麻將牌等賭具，及賭資、抽頭金等證物，訊後依刑法賭博罪移送法辦。東港警分局表示，春節期間警方將強力執行掃蕩轄內賭博，民眾若在社區中發現可疑不法情事，可立即向警察機關報案及檢舉。

屏東東港警分局在大鵬灣一處漁池中央鐵皮屋，查獲12人正在賭撲克牌及麻將，查扣相關賭具賭資。圖／警方提供
屏東東港警分局在大鵬灣一處漁池中央鐵皮屋，查獲12人正在賭撲克牌及麻將，查扣相關賭具賭資。圖／警方提供
屏東東港警分局在大鵬灣一處漁池中央鐵皮屋，查獲12人正在賭撲克牌及麻將。圖／警方提供
屏東東港警分局在大鵬灣一處漁池中央鐵皮屋，查獲12人正在賭撲克牌及麻將。圖／警方提供

東港 港警 賭博

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