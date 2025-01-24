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傳播妹跳槽！前東家嗆「還1個酒店小姐來」 經紀公司挖角衝突下場曝
高雄張姓男子經營的經紀公司，因旗下傳播妹遭另家經紀公司挖角，放話要求對方「還1個酒店小姐、不論相貌」，但對方不理睬，他聚眾痛毆郭姓男子。高雄地方法院依妨害秩序罪，判張男5月徒刑，得易科罰金。
判決指出，2023年1月初，張姓男子旗下的傳播妹有意跳槽到郭姓男子的公司，張男得後便透過酒店業者，傳話給郭男，要求「還1個酒店小姐、不論相貌」、「包個紅包，否則在高雄市相遇得到」，但郭不理睬，隔6小時後，張男便率人到高雄市三民區郭男住處埋伏。
張男見當郭現身，馬上找另名張姓男子和陳姓男子，持球棒衝上痛打郭男，致郭左膝受傷，張等人又對郭的轎車一陣砸車，前、後風玻璃和車窗、車燈和後視鏡全擊破。
警方據報，事後逮捕張男等3人到案，高雄地方法院審理時，張男3人坦承犯行，雙方也和解。法官認為，張男等人是成年人，不思理性解決糾紛，反而以恐嚇行為令人心生畏懼，又糾眾任意傷害人及毀損汽車，對張男依恐嚇罪判拘役20天，另依妨害秩序罪判5月徒刑，均可易科罰金，另張姓、陳姓2男子也依妨害秩序罪各判刑4月，均得易科罰金。全案可上訴。
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