傳播妹跳槽！前東家嗆「還1個酒店小姐來」 經紀公司挖角衝突下場曝

高雄張姓男子經營的經紀公司，因旗下傳播妹遭另家經紀公司挖角，放話要求對方「還1個酒店小姐、不論相貌」，但對方不理睬，他聚眾痛毆郭姓男子。高雄地方法院依妨害秩序罪，判張男5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，2023年1月初，張姓男子旗下的傳播妹有意跳槽到郭姓男子的公司，張男得後便透過酒店業者，傳話給郭男，要求「還1個酒店小姐、不論相貌」、「包個紅包，否則在高雄市相遇得到」，但郭不理睬，隔6小時後，張男便率人到高雄市三民區郭男住處埋伏。

張男見當郭現身，馬上找另名張姓男子和陳姓男子，持球棒衝上痛打郭男，致郭左膝受傷，張等人又對郭的轎車一陣砸車，前、後風玻璃和車窗、車燈和後視鏡全擊破。