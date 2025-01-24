南投前縣長李朝卿「犯98個貪汙罪」判656年4月刑 囚21年2月確定

南投前縣長李朝卿利用風災重建工程發包，與妻舅簡瑞祺向承包商收取回扣946萬元，被依98個貪汙罪判656年4月徒刑，檢方聲請定應執行期，74歲的李稱自己是初犯，已潛修佛法、一心懺悔，盼刑度不要超過17年6月。台中高分院裁定李應執行21年2月刑，最高法院駁回抗告確定。

李朝卿2005年12月20日至2012年11月30日擔任南投縣長，利用莫拉克、凡那比風災後，縣府發包災後重建道路、排水改善、野溪護岸、觀光等111件工程的機會，由簡瑞祺擔任白手套，向承包商收取回扣，超過千萬元。

服刑中的李朝卿表示，他所犯的都是同一時期同一罪名之罪，「涉案金額甚少」，並已繳回全部犯罪所得；他是初犯、潛修佛法、一心懺悔，加上曾中風，多疾纏身，行動不便，再犯中風機率高，希望法院依刑法第59條從寬裁定，合併應執行刑不超過17年6月。