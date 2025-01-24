聽新聞
0:00 / 0:00
彰化男為趕火車硬闖平交道 判3年2月
彰化縣賴姓男子為趕搭火車，行經二水鄉海豐路平交道時，竟將已放下的遮斷桿往上掀，騎車硬闖，幸好列車緊急煞車才未發生意外，法院近日依妨害舟車行駛安全罪判3年2月刑期。
根據台灣彰化地方法院判決書，賴姓男子去年騎機車要趕到台鐵二水站搭車，行經平交道前，不顧警鈴已響，閃光燈號已顯示，遮斷桿也已放下，仍闖入軌道。
賴姓男子徒手往上掀起東側遮斷桿，騎車通過平交道，當時駕駛列車的司機員在距離約60公尺處發現有人闖入軌道，立即鳴笛並緊急煞車，賴姓男子衝撞西側遮斷桿後離去。
法官認為被告不顧公眾交通往來安全，任意闖越平交道，如果遭火車撞擊，可能造成火燒車或火車翻覆等事故，對火車行車安全有潛在重大危險，實無足取，參酌被告犯後僅坦承過失犯罪、否認故意犯罪等，依犯妨害舟車行駛安全罪，處有期徒刑3年2月，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言