清潔隊員徵選收賄90萬 屏東竹田鄉長吳振中涉貪被訴

屏東縣竹田鄉長吳振中涉貪汙，以90萬元賣清潔隊員職缺，屏檢昨起訴，法院裁定50萬元交保，限制出境出海。圖／報系資料照 屏東縣謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，以90萬元行賄鄉長吳振中，屏東地檢署啟動調查，去年11月向法院聲押禁見吳獲准，全案昨偵結，依貪汙治罪條例起訴吳並移審屏東地院，法院裁定50萬元交保，限制出海出境。

吳振中收押期間由縣府參議黃道東代理鄉長，昨交保後向屏東縣府民政處申請復職，預計今天舉行復職交接，但他電話一直轉語音信箱，無法聯繫。

檢方起訴指出，吳振中多次偵訊才坦承收受90萬元賄款，已當庭繳回犯罪所得。他身為民選地方自治團體首長，本應遵守國家法令，卻濫用人事任用權限圖己私利，損害政府公信力，違背社會公義，為嚴懲貪汙並澄清吏治，仍建請屏東地院適度量刑，並依貪汙治罪條例及刑法相關規定宣告褫奪公權。

起訴書指出，吳振中2022年11月當選鄉長未就任前，謝婦就請託錄取女婿為公所清潔隊員，隔年1月在鄉公所車庫巧遇吳振中時再問，有無機會安排女婿當清潔隊員，吳表示有職缺，謝婦以OK手勢詢問「是否需要這個」（暗指金錢），吳則說「90」等語。

謝婦2023年春節大年初六赴吳住處交付90萬元，同年4月竹田鄉公所公告徵選清潔隊員，謝男果然錄取。