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下令槍殺4「海盜」 陸籍船長判26年定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

多年前有人在YouTube 上傳海上喋血影片，畫面中疑有多名海盜落海後遭人槍殺，當時曾有1艘台灣籍漁船航經，引起國際注目。不過時任高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的中國大陸籍船長汪峰裕辯稱「錄影畫面呈現的內容與我無關」。圖／翻攝YouTube
多年前有人在YouTube 上傳海上喋血影片，畫面中疑有多名海盜落海後遭人槍殺，當時曾有1艘台灣籍漁船航經，引起國際注目。不過時任高雄籍遠洋漁船「屏新101號」的中國大陸籍船長汪峰裕辯稱「錄影畫面呈現的內容與我無關」。圖／翻攝YouTube
高雄籍遠洋漁船「屏新一○一號」的大陸籍船長汪峰裕，二○一二年下令船上武裝保全在印度洋公海上槍殺四名落海海盜，一、二審判刑廿六年，更一、更二審改判十三年，更三審又逆轉，認定汪下令槍殺，判廿六年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

汪峰裕是浙江人，高雄屏新漁業公司僱用為大副及代理船長。二○一二年七月間，「屏新一○一號」停靠斯里蘭卡首都可倫坡補給，聘二名武裝保全攜帶槍械上船。同年九月廿九日，漁船在索馬利亞摩加迪休東南方外海作業，碰上海盜騷擾，但海盜所乘木頭船遭其他漁船撞翻，船上四名海盜落水，舉雙手求救。汪指示二名傭兵開槍，四名海盜畢命汪洋。

其他船員拍下過程，槍殺海盜影片在YouTube流傳，二○二○年八月廿二日汪峰裕搭乘賽席爾籍「印度之星」號漁船至高雄港五十三號碼頭，因通緝犯身分被海巡署逮捕。高雄地檢署調查後，依殺人罪起訴汪峰裕。

高雄地方法院一審時，認定船上僅汪有權下令開槍，依四條殺人罪判他廿六年徒刑，他不服而上訴，案件纏訟，更一審認定前三名遭槍殺海盜，為船上武裝保全所殺，直到第四人遭槍殺時，才聽到中文「開槍」，改認定汪只指示「殺一人」，減為十三年徒刑。

更三審審理時，汪峰裕雖坦承行經事發海域，但否認持有槍彈殺人犯行，說偵訊中他只是陳述曾經遇到過海盜打劫事情，跟錄影內容無關。

更三審認定四名海盜都是汪峰裕下令槍殺，依非法持有制式自動步槍罪判六年徒刑，併科罰金十萬元，四個殺人各處十二年徒刑，合併執行廿六年徒刑。

最高法院認為更三審認事用法無違誤，駁回上訴，全案確定。

保全 殺人

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