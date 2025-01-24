聽新聞
0:00 / 0:00

5億高中生案／婚姻無效、侵占…多案待審

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

夏姓男子涉與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，涉犯偽造文書罪判有罪確定，賴生前繼承卅筆土地，牽涉繼承問題，賴母律師昨表示，判決結果對民事後續審理有利。

賴母律師許哲維說，賴生墜樓死亡後，牽涉賴母與其他親友繼承問題，賴母聲請賴生與夏男婚姻無效之訴，仍在台中地院審理；另外夏姓父子在賴父生前保管的卅筆土地權狀，迄今未歸還，侵占告訴也在檢方調查中。

律師王彥說，雖然民事與刑事案件是獨立審理，不過若二人結婚登記被認定是偽造文書，「對民事婚姻無效之訴的審理，十分有利」。

不過賴母原是大陸籍，結婚來台後依親居留，放棄大陸籍，丈夫過世後，賴母改以依親兒子賴生在台定居，但因賴生生父是賴家阿公，被法院認定為非婚生子，賴母喪失兩岸人民關係條例中合法在台居留的理由，賴母目前是台灣籍、大陸籍或無國籍仍未定。

許哲維說，前年五月已向移民署提出陳情，希望能恢復台灣籍，迄今未獲得回應；賴母若被認定大陸籍，繼承台灣人遺產僅能繼承二○○萬元，其餘部分由賴生其他親友繼承。

假結婚 婚姻 律師

延伸閱讀

五億生身亡冰存630天花50萬 家屬欲在年後「辦火化」

影／五億生假結婚一案判決確定 仍有四案懸而未決

利菁誤爆謝金燕兒子生父身分 沈玉琳還原現場內幕

遭利菁抖兒生父！謝金燕首發聲：他人的恥笑歧視我承受

相關新聞

5億高中生案／假結婚定讞 夏男判1年6月

台中市夏姓男子得知賴姓高中生繼承祖父（血緣生父）卅筆土地，兩年前與賴辦理結婚登記後賴墜樓身亡，夏被訴偽造文書；夏始終否認...

5億高中生案／婚姻無效、侵占…多案待審

夏姓男子涉與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，涉犯偽造文書罪判有罪確定，賴生前繼承卅筆土地，牽涉繼承問題，賴母律師昨表示，...

下令槍殺4「海盜」 陸籍船長判26年定讞

高雄籍遠洋漁船「屏新一○一號」的大陸籍船長汪峰裕，二○一二年下令船上武裝保全在印度洋公海上槍殺四名落海海盜，一、二審判刑...

基隆東岸商場2至4樓產權興訟 今宣判

基隆市政府招商引進微風集團經營東岸停車場和商場，商場原經營企業NET出局後，主張擁有出資興建的2至4樓商場產權。市府也自...

清潔隊員徵選收賄90萬 屏東竹田鄉長吳振中涉貪被訴

屏東縣謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，以90萬元行賄鄉長吳振中，屏東地檢署啟動調查，去年11月向法院聲押禁見吳獲...

犯法解聘懷恨在心 塗鴉誣指宜蘭冬山鄉長貪汙

宜蘭冬山鄉公所清潔隊約僱人員吳姓男子前年初侵占回收物零件，遭公所解聘，竟懷恨在心，去年11月到今年1月在冬山、羅東2鄉鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。