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5億高中生案／婚姻無效、侵占…多案待審
夏姓男子涉與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，涉犯偽造文書罪判有罪確定，賴生前繼承卅筆土地，牽涉繼承問題，賴母律師昨表示，判決結果對民事後續審理有利。
賴母律師許哲維說，賴生墜樓死亡後，牽涉賴母與其他親友繼承問題，賴母聲請賴生與夏男婚姻無效之訴，仍在台中地院審理；另外夏姓父子在賴父生前保管的卅筆土地權狀，迄今未歸還，侵占告訴也在檢方調查中。
律師王彥說，雖然民事與刑事案件是獨立審理，不過若二人結婚登記被認定是偽造文書，「對民事婚姻無效之訴的審理，十分有利」。
不過賴母原是大陸籍，結婚來台後依親居留，放棄大陸籍，丈夫過世後，賴母改以依親兒子賴生在台定居，但因賴生生父是賴家阿公，被法院認定為非婚生子，賴母喪失兩岸人民關係條例中合法在台居留的理由，賴母目前是台灣籍、大陸籍或無國籍仍未定。
許哲維說，前年五月已向移民署提出陳情，希望能恢復台灣籍，迄今未獲得回應；賴母若被認定大陸籍，繼承台灣人遺產僅能繼承二○○萬元，其餘部分由賴生其他親友繼承。
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