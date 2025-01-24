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5億高中生案／假結婚定讞 夏男判1年6月

聯合報／ 記者陳宏睿曾健祐／台中報導

台中市夏姓男子涉偽造文書與賴姓高中生假結婚，二審判刑1年6月確定。圖／本報資料照
台中市夏姓男子涉偽造文書與賴姓高中生假結婚，二審判刑1年6月確定。圖／本報資料照
台中市夏姓男子得知賴姓高中生繼承祖父（血緣生父）卅筆土地，兩年前與賴辦理結婚登記後賴墜樓身亡，夏被訴偽造文書；夏始終否認犯罪，一審被判刑一年六月，台中高分院認定夏圖個人私利，利用話術邀賴假結婚，昨駁回上訴定讞。

本案社會矚目，台中地檢署啟動防逃機制，禁止夏男出海、出國，昨由警方至夏男住所送執行傳票，農曆年後將發監，如有逃匿情事，依法拘提、通緝。

夏始終否認犯罪，審理時稱「難道有繼承權判有罪，才是正義嗎」；律師也主張，檢方以推論、臆測，認定假結婚，一審量刑過重，請求改判。

檢方認為，結婚登記基於真誠意願，有感情交流、共同生活前提，法律才會賦予財產、繼承關係；夏與賴生認識四個月，未單獨外出、親密往來，夏男辯稱有意與賴共同生活，違背經驗法則。

合議庭綜合全案事證，認定夏男圖個人私利，利用賴生涉世未深、相信夏男可以解決家屬爭產問題等人性弱點，使用話術邀賴生假結婚，在此案處於主導地位，惡性高，法治觀念偏差。

夏男辦理結婚背後行為，牽涉賴生名下繼承龐大財產利益，犯罪手段悖離人民道德感情，嚴重侵害、濫用民法婚姻登記制度，犯罪情節重大，一審量刑、認事用法妥適，夏上訴無理由。

賴母委任律師許哲維說，賴生案發後遺體冰存在殯儀館逾六五○天，賴母有意農曆年後擇期辦理火化，也感謝法官明察秋毫。

此案審理期間，夏男律師以夏另涉殺人罪偵查中，向合議庭申請停止審判，合議庭認為賴死亡案不在偽造文書案審理範圍，不符合刑事訴訟法停審規定。

賴姓高中生前年十八歲時，與當時廿六歲夏姓男子登記結婚，當日即墜樓身亡，夏被控涉犯偽造文書、殺人等罪；偽造文書罪昨判刑一年六月定讞，殺人罪原不起訴，賴母律師提出再議，前年台中高分檢發回，台中地檢署續行偵查中。

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