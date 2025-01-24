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犯法解聘懷恨在心 塗鴉誣指宜蘭冬山鄉長貪汙

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

冬山鄉清潔隊前約雇人員吳姓男子前年侵占資源回收物，遭法院判刑並丟掉工作，對鄉公所懷恨在心，去年底開始在冬山、羅東多處塗鴉「冬山鄉長林峻輔貪汙下台」。圖／冬山鄉長林峻輔提供
冬山鄉清潔隊前約雇人員吳姓男子前年侵占資源回收物，遭法院判刑並丟掉工作，對鄉公所懷恨在心，去年底開始在冬山、羅東多處塗鴉「冬山鄉長林峻輔貪汙下台」。圖／冬山鄉長林峻輔提供
宜蘭冬山鄉公所清潔隊約僱人員吳姓男子前年初侵占回收物零件，遭公所解聘，竟懷恨在心，去年11月到今年1月在冬山、羅東2鄉鎮10多處塗鴉「冬山鄉長林峻輔貪汙下台」；吳日前遭警逮捕，依涉犯毀損公物等罪送辦。

民進黨籍冬山鄉長林峻輔去年11月左右接到民眾反映，在鄉內不少地方看到「林峻輔貪汙」等字樣的塗鴉，部分民眾擦去塗鴉，犯嫌竟變本加厲，不但噴上新塗鴉，還在新塗鴉周圍塗抹穢物，妨礙他人清理。

林峻輔向羅東警分局報案，警方發現吳男常出沒於羅東公正國小、鎮公所一帶，今年1月18日晚間7時許在公正國小停車場逮到正在塗鴉的吳男。

警方調查，吳男2023年1月擔任冬山清潔隊約僱人員，曾在中山資源回收場整理回收物時，拆下馬達零件、燈座零件等，侵占13.25元的財物，去年3月間遭宜蘭地院宣判，犯貪汙治罪條例侵占非公用私有財物罪，處有期徒刑5月、褫奪公權1年，緩刑2年。

林峻輔說，吳男被逮捕後，自己親自到偵查隊與他對質，詢問為什麼要這麼做？吳男聲稱因為丟掉工作才要報復。一開始還以為是政治操作，畢竟他多次被點名可能代表綠營參選2026宜蘭縣長，雖然現在真相大白，仍提告妨害名譽，要求登報道歉，也盼吳知錯能改不要一錯再錯。

侵占 羅東 貪汙

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