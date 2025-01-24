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基隆東岸商場2至4樓產權興訟 今宣判

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆報導

基隆市東岸商場產權爭議衍生多件官司，確認所有權訴訟案24日將宣判。記者游明煌／攝影
基隆市東岸商場產權爭議衍生多件官司，確認所有權訴訟案24日將宣判。記者游明煌／攝影
基隆市政府招商引進微風集團經營東岸停車場和商場，商場原經營企業NET出局後，主張擁有出資興建的2至4樓商場產權。市府也自認有產權辦理登記，NET為此興訟，訴請法院裁判產權歸屬，全案今天宣判。

前市長林右昌任內辦理東岸地下停車場招商，大日公司得標，取得2016至2020年經營權，並有優先議約權。東岸原是地上1層、地下4層建物，頂樓為廣場。大日引進NET為協力廠商，在增建2至4樓後，由大日經營地下停車場，NET經營地上商場。

5年租約期滿後，大日順利續約3年，可經營至2023年底。謝國樑2022年12月接任市長，市府隔年審議大日未符合優先續約權，並在年底重新招商，由微風集團勝出。NET也有參加甄審，希望持續經營未能如願。

東岸停車場招商引發爭端，市府、大日、NET三方展開法律戰，其中市府去年辦理東岸廣場（地下停車場、地上商場）點移交作業爆發衝突，是釀成市長罷免案導火線之一。

多件官司中，最受矚目的是商場2至4樓產權歸屬，一審今天判決。另，大日以市府為被告，訴請確認優先訂約權官司，基隆地院已開庭3次，仍在審理中。大日另要求市府給付5千萬元興建商場費用，已遭法院駁回。NET向大日求償案中止訴訟，待商場產權歸屬判決後再審。

微風東岸是微風集團在台北之外的第一個案子，初期預計投入2億5千萬，因市府和NET（主富公司）爆發產權糾紛，NET提供9千萬的擔保金「換」市府暫時不得進行改裝、改建。市府表示，營運照常由微風進行，會在產權穩定情況下才改裝、改建。

NET 停車場 微風

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