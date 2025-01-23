男子涉對女兒強制猥褻父母報警法辦 嘉義地院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣有名男子常酒後騷擾家人，父母聲請保護令獲核准，豈料，日前涉嫌對14歲女兒強制猥褻，遭警方法辦，嘉義地方法院以男子有反覆實施及串證之虞，裁定羈押禁見。

法院說，這名男子常酒後鬧事，造成家人困擾，父母不堪長期被騷擾，無法正常休息，向轄區員警報案，聲請保護令獲核准，但男子日前卻涉嫌對未成年女兒強制猥褻，家人報警，警方訊問後，移送法辦，嘉檢依強制猥褻罪嫌重大，聲請羈押禁見。

法院表示，男子坦承案發時與被害女兒共處一室，但矢口否認猥褻行為，辯稱當時睡覺，不知道發生何事，但因有證人證述及被害人衣物可供佐證，足以認為男子涉嫌對未滿14歲女兒強制猥褻家庭暴力罪嫌，犯罪嫌疑重大。

法院說，考量男子前後供述不一，與被害女兒屬近親關係，具有影響其他家庭內證人可能，有勾串證人之虞，審酌男子常酒醉失控，缺乏自我控制能力，日前因酒醉行為核發保護令，難以防範避免男子再度犯案可能，且有反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押禁見通信。

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男子涉對女兒強制猥褻父母報警法辦，嘉義地院裁定羈押禁見。圖／資料照片
男子涉對女兒強制猥褻父母報警法辦，嘉義地院裁定羈押禁見。圖／資料照片

保護令 猥褻

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