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精舍推車運屍疑凌虐命案 吳姓女住持3人交保...限制出境科技監控

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市一家私人佛教精舍去年傳出蔡姓女子遭凌虐致死案，台北地檢署日前羈押推車運屍的吳姓女住持等3人已將滿四個月，本月才羈押疑似幕後主嫌作家王蘊，且三度約談藝人李威作證，全案尚未偵結。今向台北地方法院聲請停止羈押3人。北院今裁定，信徒李男、吳姓女住持、信徒姜女，分別以50萬、60萬、70萬元交保，均限制出境出海及科技監控。

全案起源於，蔡女去年4、5月間前往精舍要出家，精舍要求先修行一段時日，適合再剃度。去年7月24日警方獲報蔡女在精舍死亡，遺體多處瘀青傷痕，檢方解剖發現死因是「橫紋肌溶解症」，蔡女生前恐遭虐打。

監視器畫面顯示，蔡女生前和吳姓女住持等人在精舍附近的茶室用餐，吳姓女住持、李姓男子、姜姓女子在颱風天下雨天氣不情況下，將蔡女放置推車上，以塑膠袋覆蓋並用膠帶固定，一路推回精舍；3人對於為何使用推車說法不一，身上有臭味、怕蔡女亂動掉下車、蔡女不想走路等辯詞。3人遭去年羈押禁見，羈押期限本月下旬將到期。

檢方透過照片、監視器畫面比對出王薀在現場，認定涉案重大，且極可能是幕後藏鏡人，今年1月7日指揮北市警方拘提，9日聲押禁見獲准。檢方三度傳喚藝人李威，也傳換李威妻子作證，釐清他們所知的相關案情。

由於信徒李男、吳姓女住持、信徒姜女羈押期間本月底將至，全案進展仍在調查釐清，追查是否有人教唆，犯後是否商量脫罪等，尚未偵結，檢方今日向法院聲請停止羈押3人。北院今裁定，信徒李男、吳姓女住持、信徒姜女，分別以50萬、60萬、70萬元交保，均限制出境出海及科技監控。

台北市精舍命案已羈押4人，藝人李威（戴帽者）昨第三度到案作證。(記者蕭雅娟／攝影)
台北市精舍命案已羈押4人，藝人李威（戴帽者）昨第三度到案作證。(記者蕭雅娟／攝影)
李威妻子（著連帽外套者）因精舍命案作證後請回。記者蕭雅娟／攝影
李威妻子（著連帽外套者）因精舍命案作證後請回。記者蕭雅娟／攝影

女生 推車 監視器

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