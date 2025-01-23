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啟動防逃！五億案夏男假結婚確定要入獄 農曆年後將發監
台中五億賴姓高中生案部分進度今落幕，夏姓地政士配偶被控假結婚經台中高分院駁回，被依偽造文書判刑1年6月確定將入獄，全案本刑雖不重但社會矚目，台中地檢啟動防逃機制，今由警方前往夏男住所送執行傳票，過完年將發監。
台中地檢署表示，今即時分案辦理執行， 本案核屬社會矚目敏感案件，檢方分案後隨即啟動防逃機制， 禁止受執行人出國、出海，並訂期執行，並囑警方送達傳票，如有逃匿情事，將依法拘提、通緝。
據了解，檢方今天已經通知轄區警方，將執行傳票送往夏男住居所，同步也確認其本人是否在場，也將詢問他近期內是否有離開住所打算、了解相關行蹤，也叮囑至執行前應與警方保持聯繫暢通。
由於執行傳票上訂有發監期日，期間內若夏男有逃匿、失聯狀況，檢方就可以立即發拘票指揮警方逮人。
另外，入出國及移民法第6條第1項第1款規定，經判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢，移民署應禁止其出國。因此，夏男今被判刑1年6月確定，依法移民署就將啟動對他限制出境、出海。
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