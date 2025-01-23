被控外交部粉專留言要滅吳釗燮全家 台南男二審逆轉判拘役

台南張姓男子被控前年5月10日上網在外交部臉書粉專留言「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，1個活口都不能留…」，致吳及家人心生畏懼，被訴恐嚇危害安全罪，他辯稱帳號被盜，一審獲判無罪，檢方不服上訴，找了多位鑑識專家佐證該帳號未遭盜用或駭侵，二審改判拘役50日。

案發後，檢調追出，臉書帳號為張所註冊，且該帳號於前年5月10日傍晚6時7分許，在外交部官方臉書粉絲專頁「台海如發生戰事對全球經濟衝擊將比俄烏戰爭更為嚴重！」貼文下方留言處，發表「必須將吳釗燮全家老小全部滅門殆盡，1個活口都不能留，以免禍害台灣」等文字。

張辯稱，當時至女兒學校校門口，接女兒放學，且接到小孩後就去吃飯，那段時間他根本不在家，不可能用電腦發文。他還說，該臉書帳號很早就沒有在用，最後一次使用時間約2022年下旬。一審認張臉書帳號不排除遭盜用的可能性，獲判無罪。

然而，當時調查人員提示其手機瀏覽紀錄，自2023年3月29日起至同年5月23日間，他的手機仍有連接網路以瀏覽器登入臉書共計96次，及接收臉書推播通知共計263次，且曾於同年4月17日間變更密碼。他改稱，因為已經忘記密碼，所以確實有去變更密碼，但是時間他不記得了。

高雄市調查處機動工作站資安組組長說，以其筆電部分，張曾於同年5月13日去看臉書的蔡英文或外交部的帳號，也有去看YouTube的政論節目，不過該檔案的起始時間是同年5月13日，結束時間是同年5月18日。

另筆電瀏覽器所留下的連線紀錄，可以看到同年5月9日到5月12日間連線紀錄是空的，正常來說以該筆電這麼活躍，卻突然從中間少掉一整天的時間或某一段時間，是比較不合理的，一般來說是因為刪除瀏覽紀錄。

法務部調查局資安鑑識人員說，本案留言恐嚇訊息臉書帳號是由張所申請，且該帳號從本案貼文前直至貼文後，均由他持續登入使用。而該帳號並無遭人盜用，他所使用扣案筆電也未有遭駭侵或異常遠端登入的狀況。