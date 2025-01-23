鈕承澤假釋終能回家吃團圓飯 離開北檢前深深鞠躬說了「這句話」

導演鈕承澤今假釋出監，能在農曆年節與家人團圓，下午他至台北地檢署報到露齒燦笑，歷經假釋報到、觀護人諮商等近2小時程序，提醒他勿重蹈覆轍，也提醒遵守各項處遇措施，協助順利復歸社會。鈕承澤離去前對記者媒體，深深一鞠躬說「謝謝大家，新年快樂」，隨即上車離開。

鈕承澤今從花蓮監獄出監，在親友陪同下下午3時5分抵達北檢假釋報到，帶著墨鏡、露齒燦笑，揮手致意，快速至北檢執行科假釋報到。

鈕承澤因性侵害案件，北檢針對假釋付保護管束，鈕完成向執行科檢察官完成報到程序，約下午4時步入觀護人室，觀護人說明假釋期間應遵守注意之事項外，提醒其勿重蹈覆轍，鈕直至4點50分許離開。

記者提問，過年有什麼計劃嗎？鈕承澤在北檢第三辦公室門口站定後，對著眾多記者媒體、攝影鏡頭深深一鞠躬，雙手合十說「謝謝大家，新年快樂，謝謝」，隨後二度鞠躬，最後三度點頭鞠躬，隨即在朋友護送下上車離開北檢。

北檢指出，本案假釋至本署執行科報到後，由執行其案件的觀護人告知有關保護管束中相關規定及應遵守事項，並提醒其「勿重蹈覆轍」。

檢方指出，本案經花蓮監獄之「再犯危險評估報告」認定屬低再犯，本署觀護處遇小組討論評估後，未對其實施科技設備監控，然因其所犯為性侵害案件，因此「施予密集觀護的處遇措施」。