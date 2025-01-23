彭文正滯美遭通緝想換護照遭拒 打行政訴訟敗訴確定

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文及學位造假，被檢方依妨害名譽罪嫌起訴，法院開庭時，彭滯美未歸、無正當理由不出庭，遭台北地方法院通緝。彭因護照到期，申請換發護照遭拒，他以外交部為被告提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，最高行政法院今駁回彭上訴確定。

彭文正2021年6月9日拿中華民國護照赴美，因被北院通緝，移民署也依法禁止他出國；彭文正因護照於2022年10月22日到期，他於同年月19日向駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照，外交部以彭因案經移民署禁止出國，不予核發護照，並註銷原護照。彭文正提訴願被駁，改提行政訴訟。

北高行指出，彭文正申請換發護照時，駐舊金山台北經濟文化辦事處以電腦連線查核檔案資料，發現他遭通緝，經移民署通知列管禁止出國，駐舊金山辦事處因此廢止、註銷彭文正原護照，並同時扣留原護照且不予核准換發護照，處分沒有違誤，彭要求撤銷處分，並請外交部作成核發護照的行政處分於法無據。

依護照條例規定，「已出國之在臺設有戶籍國民，有第23條第1項第2款或第3款規定情形，經駐外館處不予核發護照或扣留護照者，駐外館處得發給專供返國使用之一年以下效期護照或入國證明書」，外交部處分也說明若彭文正欲返國，可向駐外外館處申請專供返國使用的旅行文件持憑返國，北高行認為不予換照處分並未侵害彭返國的基本權利。

北高行也認為，台北地院以彭文正有逃亡或藏匿事實而通緝，此是行使刑事審判權限，通緝是否合法並非外交部處分時有權審查的事項，也不是行政法院可以審究。