快訊

彭文正滯美通緝想換護照遭拒 行政訴訟敗訴確定「判決理由曝光」

最新立委聲量排行出爐 「韓國瑜好感度居冠」但聲量輸給這2人

驚悚畫面曝！兒被熊咬死 悲父欲奪遺體遭「拖下樹撕咬」身亡

彭文正滯美遭通緝想換護照遭拒 打行政訴訟敗訴確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文及學位造假，被檢方依妨害名譽罪嫌起訴，法院開庭時，彭滯美未歸、無正當理由不出庭，遭台北地方法院通緝。彭因護照到期，申請換發護照遭拒，他以外交部為被告提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，最高行政法院今駁回彭上訴確定。

彭文正2021年6月9日拿中華民國護照赴美，因被北院通緝，移民署也依法禁止他出國；彭文正因護照於2022年10月22日到期，他於同年月19日向駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照，外交部以彭因案經移民署禁止出國，不予核發護照，並註銷原護照。彭文正提訴願被駁，改提行政訴訟。

北高行指出，彭文正申請換發護照時，駐舊金山台北經濟文化辦事處以電腦連線查核檔案資料，發現他遭通緝，經移民署通知列管禁止出國，駐舊金山辦事處因此廢止、註銷彭文正原護照，並同時扣留原護照且不予核准換發護照，處分沒有違誤，彭要求撤銷處分，並請外交部作成核發護照的行政處分於法無據。

依護照條例規定，「已出國之在臺設有戶籍國民，有第23條第1項第2款或第3款規定情形，經駐外館處不予核發護照或扣留護照者，駐外館處得發給專供返國使用之一年以下效期護照或入國證明書」，外交部處分也說明若彭文正欲返國，可向駐外外館處申請專供返國使用的旅行文件持憑返國，北高行認為不予換照處分並未侵害彭返國的基本權利。

北高行也認為，台北地院以彭文正有逃亡或藏匿事實而通緝，此是行使刑事審判權限，通緝是否合法並非外交部處分時有權審查的事項，也不是行政法院可以審究。

彭文正不服敗訴，上訴最高行政法院，最高行認為北高行認事用法無違誤，今判上訴駁回。

滯美、遭通緝的彭文正因護照到期，申請換發護照遭拒，他以外交部為被告提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，最高行政法院今駁回彭上訴確定。圖／聯合報系資料照片
滯美、遭通緝的彭文正因護照到期，申請換發護照遭拒，他以外交部為被告提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，最高行政法院今駁回彭上訴確定。圖／聯合報系資料照片

移民署 舊金山 護照

延伸閱讀

彭文正貼川普就職入場券 查核中心：挪用他人照片

綠委稱中南部年後辦護照要來台北 國民黨斥造謠誤導

政院5聯合服務處預算遭砍 綠轟南部人將被迫北上辦護照

韓國瑜率團難觀禮…彭文正卻秀「川普貴賓券」 侯漢廷：問題不在外交單位

相關新聞

彭文正滯美遭通緝想換護照遭拒 打行政訴訟敗訴確定

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文及學位造假，被檢方依妨害名譽罪嫌起訴，法院開庭時，彭滯美未歸、無正當理由不出庭，遭台北...

影／五億生假結婚一案判決確定 仍有四案懸而未決

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，二審今認定夏犯偽造文書罪，判刑1年6月確定，賴母律師許哲維說，除了今...

鈕承澤假釋終能回家吃團圓飯 離開北檢前深深鞠躬說了「這句話」

導演鈕承澤今假釋出監，能在農曆年節與家人團圓，下午他至台北地檢署報到露齒燦笑，歷經假釋報到、觀護人諮商等近2小時程序，提...

大立光提告獲判賠977萬 新建廠房買發電機廠商違約

鏡頭大廠大立光5年前新建廠房向中華機械訂購4台發電機，控訴對方拒絕履行契約，提民事求償1037萬元；台中地院依2公司往來...

改變賭盤賠率...網路賭博押柯文哲當選總統 新竹博士判刑55天

新竹陳姓男子有博士學位，在去年第16任總統選舉於網路「PM 平台」押柯文哲當選、侯友宜落選，坦承知悉下注後將與其他人對賭...

鈕承澤赴北檢假釋報到 鞠躬「謝謝大家」就離去

因為性侵案遭判刑的導演鈕承澤，在第4次申請假釋成功，在台北地檢署安排保護管束事宜，包含建立社會安全監督網絡成員聯繫機制等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。